Нехватки тепла не будет: Министр энергетики обнадёжил жителей Экибастуза

Фото: pavlodarnews.kz

Министр энергетики РК прибыл в Павлодарскую область с рабочей поездкой. В Экибастузе Болат Акчулаков проверил подготовку к отопительному сезону на энергообъектах, отметив, что нехватки тепла в городе горняков этой зимой не ожидается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На экибастузской ТЭЦ министру сообщили, что отопительный сезон в городе начался 20 сентября. Сначала подключили социальные объекты, на очереди – жилые многоэтажки.

По словам генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина, в целом в отопительный сезон станция входит без проблем. Но необходимо успеть завершить ремонт на 14 котле, где временно пришлось приостановить работы.

"Для качественного прохождения отопительного сезона планировали отремонтировать четыре котлоагрегата и один турбогенератор. Капитальный ремонт на котлоагрегате №6 завершен. Ведутся коррекционные работы, пуск намечен на 28 сентября. По котлоагрегату №12 завершаются ремонтные работы, он находится в резерве. Как будет увеличена нагрузка города, котел запустят. Котёл №13 тоже подготовлен, стоит в резерве. При капитальном ремонте на 14-м котлоагрегате были задержки по финансированию", – перечислил Вадим Лесин.

Министра заверили, что вопрос с финансированием уже решили – акционеры выделили деньги, в понедельник ремонт возобновят. Но из-за временной проблемы сдвинули сроки: работы на 14-м котлоагрегате продлятся минимум до 15 ноября. На станции надеются успеть до того, как начнутся пиковые нагрузки.

"Больше всего вопросов было по Экибастузской ТЭЦ. Осмотрели: работы ведутся, есть небольшое отставание. Но с понедельника дополнительные средства выделят, чтобы ускорить подготовку к зиме. По работам в принципе успевают. Нехватки тепла не ожидаем. Тем не менее, нужно держать на контроле", – сказал Болат Акчулаков.

Он также ответил, планируют ли в Минэнерго вернуть ТЭЦ в коммунальную собственность, как ранее предлагали акционеры.

"Сейчас брать, менять собственника, а потом срочно искать бюджетные средства – достаточно сложно и рискованно перед отопительным сезоном. После сезона можно к вопросу вернуться. Но сейчас важнее подготовка", – подчеркнул Болат Акчулаков.

На ТЭЦ добавили, что износ оборудования на предприятии не критический – 46%, опасения вызывает состояние тепловых сетей в городе – 88%. Болат Акчулаков отметил: о проблеме сетей в Минэнерго знают, это межведомственная проблема, её нужно решать вместе с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК. Для этого создали специальную комиссию, её работу обсудят в Павлодаре.