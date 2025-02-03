В Казахстане ощущается нехватка специалистов в сфере энергетики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Будущим энергетикам нужно предоставить льготы и субсидии на жильё и образование, считают в алматинском университете энергетики и связи. Там торжественно открыли интерактивный музей и лекционный зал имени первого ректора Альберта Болотова.

"Без общих усилий специалистов привлекать в отрасль очень тяжело. Но со своей стороны мы в этом году с учётом развития атомной энергетики в Казахстане открываем новую образовательную программу – атомные электрические станции", - сказал ректор Алматинского университета энергетики и связи Гани Ныгыметов.

"Мы предложили системные меры, начиная от довузовской подготовки молодых людей с тем, чтобы уже молодые люди в возрасте 13-15 лет заинтересовались профессией теплоэнергетики и в целом энергетикой", - отметил управляющий директор департамента энергетики и ЖКХ НПП "Атамекен" Жакып Хайрушев.