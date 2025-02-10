В январе активность работодателей и соискателей на Электронной бирже труда проявлялась по-разному: если количество вакансий в сравнении с декабрем прошлого года сократилось на 5,2%, то количество резюме увеличилось в 2,5 раза, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, больше всего вакансий разместили предприятия отрасли образования (36,8 тыс.), прочих видов услуг (11,5 тыс.) и здравоохранения (11,1 тыс.).

Положительное сальдо вакансий в сравнении с декабрем отмечается в 11 регионах. Наибольший рост спроса на работников зафиксирован в г. Шымкент (на 2,6 тыс. вакансий, или +86%), Акмолинской (на 1,5 тыс., или +50%) и Западно-Казахстанской (на 1,5 тыс., или +46%) областях. Наибольший спад спроса произошел в Туркестанской (на 11,2 тыс. вакансий, или -63%), Актюбинской (-2,3 тыс., или -36%) и Жамбылской (-1,7 тыс., или -30%) областях.

В результате январского всплеска предложений на рынке труда практически во всех регионах страны сформировался профицит резюме. Наиболее заметным он оказался в Туркестанской (6,5 тыс. вакансий и 25 тыс. резюме), Кызылординской (2,3 тыс. вакансий и 14,3 тыс. резюме), Жамбылской (4 тыс. вакансий и 10,3 тыс. резюме) и Мангистауской (3,4 тыс. вакансий и 12,7 тыс. резюме) областях.

Среди квалифицированных работников наиболее востребованными оказались воспитатели (2,1 тыс. вакансий), водители автомобиля и учителя математики (по 1,9 тыс. вакансий). Возрос спрос на такие профессии, как социальный работник (+1,1 тыс. вакансий) и социальный педагог в образовании (+625 вакансий).

В дефиците оказались учителя математики, на которых приходится всего 529 резюме, а также социальные педагоги (173 резюме) и школьные психологи (1 тыс. вакансий при 262 резюме).

Наибольшую среднюю заработную плату работодатели предлагали соискателям на должность начальника участка в добывающей промышленности (от 741 тыс. тенге), инженера в авиации (~693 тыс. тенге) и главного строителя (~605 тыс. тенге), с другой стороны наиболее ожидаемые высокие заработные платы указали в резюме соискатели, претендующие на должность заместителя начальника отдела в добывающей промышленности (в среднем 1,1 млн тенге), пилота (~1,1 млн тенге), а также руководителя отдела учета материально-производственных ценностей (~1 млн тенге).