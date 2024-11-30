Опытная гвардия врачей готовится выйти на пенсию: достойная замена ещё не готова

В районных и сельских больницах Абайской области бьют тревогу: уже в ближайшие годы акушерская служба может остаться без специалистов. На смену возрастным акушеркам, которым скоро пора выходить на пенсию, никто не приходит. Потребность в медиках есть во всех городах и районах региона. Кроме акушеров на вес золота ценятся хирурги, анестезиологи, реабилитологи, неонатологи. Из-за нехватки специалистов в Семей приезжают врачи из соседних городов, и это при том, что областной центр славится одним их ведущих медицинских вузов страны. Почему в кузнице кадров не хватает собственных медиков и как в Абайской области планируют решать проблему нехватки медицинских кадров, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

В селе – дефицит, в городе – профицит

Алмагуль Аштаева шесть лет возглавляет Акусатскую районную больницу. За это время на медицинскую службу её региона поступило десятки медсестёр, врачей и ни одной акушерки.

Над созданием среднего медицинского персонала в Семее работают три колледжа. Ежегодно выпускается всего одна группа акушеров. После выпуска молодые специалисты родильного дела остаются в Семее или разъезжаются по городам, видимо, не считая привлекательной перспективу работать в отдалённом селе.

Сейчас в штате Аксуатской больницы трудятся несколько акушерок предпенсионного возраста, которые со следующего года начинают уходить на заслуженный отдых. Однако смена так и не подготовлена, желающих нет. Поэтому ожидаемый дефицит кадров тревожит руководство медучреждения.

"Я поднимала этот вопрос на медсовете, где узнала, что в перинатальном центре Семея профицит акушерок. Что некоторые поступающие на работу даже не могут занять штатные единицы, поскольку все заняты. Сейчас в районы в основном приезжают медсёстры. Ко мне – по десять человек каждый год. Есть врачи, узкие специалисты и мы этому очень рады, и население это ценит. Но не решается вопрос с акушерками", – констатирует сложившуюся ситуацию директор Аксуатской районной больницы Алмагуль Аштаева.

Не секрет, что в сёлах и районах часто трудятся и пенсионеры. В сельском здравоохранении из 480 врачей 67 достигли пенсионного возраста. Из 1662 средних медицинских работников на селе 233 человека или 14% совмещают работу с заслуженным отдыхом.

Ещё в 90-х в Казахстане были доступны специализированные курсы углубленного изучения акушерского дела для медсестёр, которые за пять месяцев переквалификации помогали решить вопрос кадрового дефицита. Кстати, часть возрастных родильных помощниц Аксуатской районной больницы когда-то трудилась медсёстрами, и успела воспользоваться этим шансом.

Одно из решений проблемы будущей нехватки остродефицитных кадров глава районной больницы видит в финансовой мотивации и обучении за счёт государства с последующим трудоустройством в сёла и районные центры, после чего выпускник должен отработать несколько лет на селе.

Кстати, зарплата начинающих акушерок в Аксуатской больнице немного выше, чем у медсестёр, и составляет около 250 тысяч теге за ставку, плюс стимулирующая надбавка.

Подъёмные в размере 370 тысяч тенге и беспроцентный кредит в сумме 9,7 млн тенге полагаются всем молодым специалистам региона.

"У меня на сегодняшний день работают семь временных врачей, которые заменяют сотрудниц, находящихся в декретном отпуске. Это говорит о том, что штат укомплектован, кадрового голода в нашей больнице нет. Но, повторюсь, надвигается проблема дефицита акушерок", – заключила Алмагуль Аштаева.

В Минздраве отмечают, что главные факторы, приводящие к нехватке квалифицированных специалистов в системе здравоохранения, это низкая мотивационная база сотрудников, отсутствие должной правовой поддержки, чрезмерное психоэмоциональное давление на персонал и недостаточные социально-бытовые условия.

Работа сельского врача требует значительных усилий и связана с высокой психологической нагрузкой. Врачам необходимо обойти всех пациентов на деревне, а затем посвятить время, чтобы создать уют в своём доме, где, как минимум, нужно топить печь.

Это не те условия, которые ожидают выпускники, потратившие почти 10 лет на обучение. Они вполне естественно хотят жить комфортно, иметь свободное время и возможность расслабиться после работы в кафе или прогуляться по магазинам. Однако в деревне такие возможности зачастую отсутствуют.

Поэтому нехватка кадров – это проблема не только менеджмента здравоохранения, но и местных исполнительных органов.

Почему в области Абай не престижно работать в деревнях и в каких условиях работают врачи, мы писали в отдельном материале.

Какие меры принимают для решения проблемы

Для снижения кадрового дефицита и повышения качества медицинских услуг в Казахстане ежегодно увеличивается количество грантов.

По данным министерства здравоохранения, в 2024 году дипломы о высшем медобразовании получили 10 570 казахстанских и зарубежных студентов. Половина из них за счёт государственных грантов и 937 человек благодаря грантам местных исполнительных органов.

По ожиданиям Минздрава выпуск этого года покроет дефицит медработников в среднем на 85%.

На сегодня в Абайской области работают 2188 врачей, из которых 480 в сельской местности. Средний персонал состоит из 5611 медиков, из них в сельской местности насчитывается 1662 человека.

Наибольшая нехватка врачей по региону отмечается в узких специализациях, особенно в сельских районах. Дефицит врачебных кадров в сельской местности – 67 специалистов. Особенно остро ощущается дефицит таких врачей, как акушер-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, кардиологи и педиатры.

Причём в разных регионах по-разному. Если в Урджарском и Аксуатском районах требуется по 2-3 специалиста, то в Маканчинском районе 14 человек, а в Аягозском потребность составляет 17 докторов.

"Управлением утверждён план на единовременную денежную выплату в размере 143-кратной величины минимальной заработной платы по 8,5 млн тенге на три года для молодых специалистов (на 10 человек ежегодно), выезжающих на работу в сельскую местность. Управление здравоохранения определяет остродефицитные медицинские специальности в сельских населённых пунктах", – рассказал о мерах поддержки заместитель руководителя управления здравоохранения области Жасулан Сабитов.

В области Абай живут 607 589 человек, из которых 235 тысяч – на селе. Общая обеспеченность медицинскими работниками на 10 тысяч населения в области Абай чуть выше по стране – 44,3 врачей и 113,3 среднего медперсонала. При этом в сельских населённых пунктах – 21 врач и 85,1 среднего медперсонала на 10 тысяч человек.

В областном управлении здравоохранения отметили, что в ближайшие годы ожидается рост потребности в медицинских кадрах в связи с их старением.

"Анализ данных показывает, что выпускникам интернатуры по специальностям "Педиатрия", "Детская хирургия", "Анестезиология и реаниматология", "Неонатология", "Инфекционные болезни взрослые и детские", "Клиническая фармакология", "Терапия", "Пульмонология", "Общая хирургия" не хватает мотивации для поступления в резидентуру по этим направлениям. С другой стороны, существует высокий интерес к программам "Офтальмология" и "Радиология". Эти специальности являются востребованными, но не остродефицитными для здравоохранения области", – отметил заместитель главы облздрава Жасулан Сабитов.

В 2023-2024 учебном году в области Абай освоено 23 образовательных гранта на подготовку резидентов по медицинским специальностям.

В 2024 году увеличено количество образовательных грантов резидентуры до 45 мест по 14 образовательным программам, в том числе акушерство и гинекология, ангиохирургия, гематология, дерматовенерология, кардиология, неврология, нейрохирургия, онкология, урология и андрология.

"В 2024 году министерством здравоохранения РК согласно потребности управления здравоохранения области Абай размещён государственный образовательный заказ на подготовку кадров в резидентуре в количестве 68 грантов на 2024-2025 учебный год с последующим трудоустройством в регионе после окончания и обязательной трёхгодичной отработки гранта. Это позволит закрепить медицинские кадры в регионе без права трудоустройства в другие области и столицу", – добавили в облздраве.

Из областного бюджета на 2023 год было выделено 20,1 млн тенге с учётом выплаты стипендии на подготовку медицинских кадров в резидентуре. В 2024 году запланировано 120,1 млн тенге с учётом выплаты стипендии слушателям резидентуры.

Что предлагают общественники

Для снижения кадрового дефицита высококвалифицированных специалистов этим летом акимат Абайской области совместно с управлением здравоохранения пригласил в Семей врачей из других регионов.

Как рассказал глава обздрава Талгат Молдабеков, над развитием кардиохирургической службы Семея работают врачи из Павлодара, которые переехали в декабре прошлого года.

"Мы пригласили кардиолога и кардиохирурга для развития высокотехнологичных услуг. Кроме того, уделяется большое внимание проработке такого индикатора, как младенческая и материнская смертность. Для развития этой службы мы пригласили врачей акушера-гинеколога и анестезиолога-реабилитолога из Жетысуской области в перинатальный центр области Абай", – рассказал Талгат Молдабеков.

Кардиохирург из Павлодара провёл в Семее около 90 операций на открытом сердце, включая многососудистые поражения коронарных сосудов и повреждения клапанной системы.

Если сельские больницы нуждаются в среднем медперсонале и врачах узких специализаций, то в городах, как правило, золотым составом являются опытные доктора со стажем. Заместитель директора БСМП Семея по лечебной части Айбол Маралбаев пояснил, что доктор с опытом часто становится целью частных или столичных клиник.

"Специалистов без опыта в городе у нас в больнице достаточно, а вот с опытом и стажем – мало. Они часто уходят в частные клиники, потому что там зарплата повыше. Чаще всего речь идёт о врачах ультразвуковой диагностики. У нас в клинике есть несколько специалистов, которым предлагали работу в Астане и Алматы, но ребята отказываются, так как здесь дом, семья, а там только хорошая зарплата", – рассказал Айбол Маралбаев.

Проблему нехватки кадров в регионе, в том числе и медицинских, бурно обсудили на одной из последних встреч Общественного совета области Абай. В ходе мероприятия представители управления образования отметили, что большинство выпускников остаются в Семее либо уезжают реализовывать знания на практике в другие города и страны.

Решение с перспективой на будущее предложил общественник Роллан Машпиев. Он посоветовал перенять опыт западных стран, где выпускники школ сначала получают среднее специальное образование, и уже потом поступают в вузы.

А управлению социального обеспечения он порекомендовал проанализировать ситуацию в сёлах и райцентрах с целью выяснить, сколько людей предпенсионного возраста работают на местах, чтобы, исходя из этих данных, подавать заявки в учебные заведения на размещение грантов.

"Нужно проводить профориентационную работу в сельских школах, найти выпускников, которые могут быть заинтересованы вернуться после обучения в родное село, наставлять, чтобы они целеноправленно обучались определённой специальности, а государство даст возможность получить её бесплатно и вернуться в родные пенаты. Кроме того, предлагаю рассмотреть американский опыт получения образования, где каждый выпускник школы сначала идёт и получает специальность в колледже, а уже потом имеет право поступить в вузы. В таком случае каждый школьник как минимум получает рабочую специальность. Да, я вижу, вам это не нравится, но эта система на западе работает. Хочет учиться – идет в вуз. Не хочет – идёт работать", – предложил член Общественного совета области Абай Роллан Машпиев.

Напомним, министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова на правительственном часе в мажилисе рассказала о принимаемых мерах по решению кадрового дефицита в стране. Она сообщила, что профориентация станет проводиться на основе актуальных сведений из базы данных министерства и открытых источников.