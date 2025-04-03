Казахстан сталкивается с растущей угрозой дефицита воды – по прогнозам ООН, к 2040 году нехватка водных ресурсов в стране может достигнуть 50%. Об этом заявил депутат сената Сакен Арубаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, изношенность гидротехнических сооружений, потеря 40% воды при подаче в сфере сельского хозяйства, а также нехватка квалифицированных специалистов в водном хозяйстве усугубляют ситуацию. В своем депутатском запросе на имя главы Кабмина сенатор Сакен Арубаев подчеркнул необходимость принятия срочных мер для укрепления водной безопасности страны.

"70% специалистов, работающих в водной отрасли, не имеют профильного образования, а многие и вовсе трудятся без высшего образования. Ежегодно в этой сфере обучаются 300 человек, но лишь 20% из них находят работу по специальности", - озвучил депутат.

Он отмечает, что несмотря на создание Министерства водных ресурсов и ирригации и открытие Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации, ВУЗ сталкивается с серьезными проблемами. Устаревшая инфраструктура, нехватка лабораторного оборудования, недостаточное количество студентов и преподавателей ставят под угрозу подготовку специалистов.