В этом году у павлодарских фермеров возникли проблемы со сбытом моркови. На рынок зашла российская продукция. В итоге вместо павлодарской моркови на юг Казахстана попала морковка из Волгограда. Учитывая, что в Прииртышье ее выращивают в 12-15 раз больше, чем за год съедают жители региона, для крестьян это большая проблема. Тревогу фермеры начали бить еще в феврале, однако ситуация до сих пор остается неопределенной. В деталях морковного бизнеса разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Тогда выяснилось, что крестьяне могут понести миллионные убытки, а тонны моркови просто сгниют на складах. В холодильниках корнеплод может храниться до мая. Но холодильники есть не у всех фермеров. И это осложняет ситуацию. То есть проблема не в том, что в Павлодарскую область завезли морковь из-за рубежа, а в том, что российская морковь заполонила юг страны.

- По официальным данным территориальной инспекции агропромышленного комплекса завоза моркови в Павлодарскую область из других стран не производилось. Управлением также проведен мониторинг на рынке "Рахмет", где также была подтверждена информация о том, что поставка моркови производится от местных сельхозтоваропроизводителей области. Вместе с тем, действительно на складах у крестьян имеется в наличии морковь, - почти сразу отреагировали на жалобы в управлении сельского хозяйства.

При этом в феврале на складах оставалось 50 тысяч тонн моркови. В начале марта – 36 тонн. Часть моркови удалось продать, часть скормили скоту и выбросили. К середине марта в овощехранилищах Павлодарской области оставалось 21 468 тонн моркови, неделей позже этот объем уменьшился всего на три тонны. Другими словами, на складах до сих пор больше моркови, чем павлодарцы могли бы съесть за год.

Причины и следствие

В прошлом году в области собрали около 170 тысяч тонн моркови. А всего за год жители региона съедают 17 тысяч этого овоща.

- Общая посевная площадь моркови в 2024 году составила 4,9 тысячи гектаров. Валовый сбор составил 176 тысяч гектаров. Занимаются выращиванием моркови около 100 хозяйств области, - подтвердили в профильном управлении.

А вот, что касается моркови из Волгограда в Казахстан, хоть и не в Павлодарскую область, завезли далеко не одну и не две партии. Например, в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям сообщили, что в январе, только за одну неделю, Волгоградская область экспортировала в Казахстан 880 тонн моркови. В феврале и марте поставки продолжались. Всего за три дня, с 4 по 7 февраля, специалисты Россельхознадзора проверили в лаборатории перед отправкой в Казахстан 180 тонн моркови и свеклы. А, например, 11 марта в Россельхознадзоре сообщили об отправке в Казахстан еще 400 тонн моркови и свеклы.

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Запрета на экспорт, к счастью для павлодарских крестьян, нет. В этом году, уже к середине марта, они продали за границу больше моркови, чем к концу месяца в прошлом году. Это 5943 тонны моркови, из которых в Россию экспортировано 5137 тонн, в Кыргызстан – 126 тонн, в Узбекистан – 680 тонн. На данный момент на экспорт ушло уже 8733 павлодарской моркови, почти всю ее отправили в Россию.

- Для сравнения в 2024 году в конце февраля экспорт моркови составил 3932 тонн, в конце марта прошлого года - 5592 тонн, - уточнил Арман Шуйкенов, руководитель областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ.

Но даже с учетом отсутствия запрета на экспорт павлодарские фермеры столкнулись с массой проблем. Так, к началу марта на складах крестьянского хозяйства "Нариман" оставалось 1,5 тысячи тонн моркови. Это много. Чтобы овощ просто не сгнил, фермер начал обращаться по инстанциям. И если осенью морковь он продавал по 80-100 тенге, то весной ему пришлось снизить цену до себестоимости в 60 тенге.

При этом уже к марту на павлодарских крестьян легли дополнительные заботы: потому что чем дольше хранишь, тем больше тратишь. На электричество для поддержания температуры, работу вентиляции, на переборку овощей, которые начинают гнить.

В то же самое время, когда павлодарцы готовы были отдавать свой урожай за копейки, чтобы не избежать многомиллионных убытков, алматинцы в магазинах у дома покупали морковку по 300 тенге.

- Оптовые покупатели, с которыми мы работали ежегодно, говорили, что рынок заполнен российской морковью из Волгограда, поэтому они не покупают у нас. И мы просили помощь со стороны государства, чтобы временно ограничили ввоз импортной моркови, и отечественные производители хотя бы смогли продать свой урожай, - рассказали в крестьянском хозяйстве. - Некоторые хозяйства добавляют селитру, всякие удобрения, а у нас экологически чистая морковь. Обидно, что вырастили, но не можем реализовать. Сейчас и так перекупщики больше фермеров зарабатывают, а у нас поголовно - кредиты, техника в лизинг.

Сейчас Павлодарская область - один из основных производителей картофеля и моркови в стране. Но хранить морковь на складах можно ограниченное время. Кроме того, на качестве прошлогоднего урожая сказалась дождливая погода.

- Наша область производит даже не в 10, а в 20 раз больше моркови, чем потребляет. В основном она экспортируется в Астану, Алматы, Шымкент. Почва у нас песчаная, потому товарный вид хороший и вкусовые качества хорошие. Однако в этом году есть сложности с реализацией. Очень много моркови зашло из России, особенно - осенью, зимой. В итоге реализация у нас встала, потом в марте потихоньку Узбекистан начал брать, - рассказывает опытный хозяйственник, основатель и глава хозяйства "Андас" Зейнулла Сальменбаев. - В этом морковку в Казахстан активно поставлял Волгоград. Россиян же сейчас никуда не пускают из-за санкций, их фермерам тоже непросто. Европа не пускает, и они через Казахстан продают в Узбекистан, Афганистан, Иран и так далее. Цену в этом году они смогли предложить ниже и, видимо, качество у них лучше, чем у нас. Потому что у нас было дождливое лето, особенно - август. Морковка "не дошла", как положено.

Павлодарские фермеры, у которых до сих пор нет холодильного оборудования, в текущей ситуации не успеют реализовать весь объем. Они уже понесли убытки и выбросили немало овощей. Тем более, зима была теплой.

- У нас холодильники есть, можем еще хранить. Сейчас продаём в Узбекистан, где потребляют много моркови. В разы больше, чем у нас. Ее там добавляют в национальные блюда, - говорит фермер.

В Узбекистан морковь он продает по 70-75 тенге. Это ниже, чем цена, по которой рассчитывали реализовать урожай, однако рынок диктует свои условия. К слову, с "морковным кризисом" Павлодарская область сталкивается не в первый раз. В 2021 году фермеры выбрасывали морковь тысячами тонн, но тогда причина была другая - запрет на вывоз.

- Действительно, была такая ситуация. Поэтому считаю, что морковь вообще не должна относиться к социальным продуктам. Это не сахар, не картофель, не мука, - вспоминает о проблеме 2021 года Зейнулла Сальменбаев.

"Морковные проблемы" отчасти могла бы решить переработка и запуск сахарного завода. После этого часть хозяйств перешла бы на выращивание другого продукта из "борщевого набора" - свеклы. А точнее – сахарной свеклы. Разговоры о строительстве подобного предприятия в регионе ведутся уже не первый год.

Еще в 2019 года павлодарцам пообещали запустить сахарный завод к 2022 году. Предприятие должно было стать едва ли не крупнейшим сахарным заводом в Казахстане и снизить зависимость региона от привозного сахара. После этого заявления фермеры экспериментально посадили сахарную свеклу, получили неплохую урожайность и отправили продукцию на переработку на сахарный завод в Алматинской области. Там павлодарскую сахарную свеклу оценили хорошо. А годом позже свеклу просто пустили на корм скоту, потому что отправлять ее на переработку на алматинский завод было невыгодно. Прибыль съедала логистика. Что касается завода в Павлодарской области, проект до сих пор так и не был реализован.

- Возможно, крестьяне перешли бы на выращивание сахарной свеклы, если бы в области построили завод и цены бы устраивали. Но пока это одни разговоры, уже сколько лет об этом говорят, - поделился своими сомнениями Зейнулла Сальменбаев.

По ситуации со сбытом моркови на сегодняшний день высказался также руководитель управления сельского хозяйства региона. По его словам, проблема решилась достаточно быстро.

- По сбыту моркови у нас была проблема около недели, дней десять. На сегодняшний день имеем в запасе около 20 тысяч тонн моркови. Отгрузка идет ежедневно. Это скоропорт, мы понимаем, это риски бизнеса. Поэтому процесс отбраковки будет, - отметил Дархан Дощанов, руководитель управления сельского хозяйства области.

С картофелем тоже проблемы

Отметим, что с картофелем в Павлодарской области в этом году тоже возникли проблемы, но несколько иного плана. С начала года павлодарцы стали жаловаться на цены и качество продукции.

Жители не могли найти в магазинах картофель по старым ценам. При этом даже дорогая картошка выглядела сильно "уставшей". На жалобы довольно быстро отреагировали власти региона, озвучив список магазинов, где можно приобрести социальный картофель, после чего появился он и в супермаркетах. Но жалобы в соцсетях не прекратились: мало того, что товарный вид "второго хлеба" вызывал вопросы, еще и часть картофеля оказалась испорчена. В итоге из купленного пакета половину хозяйки выбрасывали.

Кроме того, еще в конце января был введен запрет на шесть месяцев на вывоз картофеля с территории Республики Казахстан, за исключением вывоза в государства – члены Евразийского экономического союза. Однако еще до введения запрета, партию картофеля из Павлодара, отправленную в Ташкент, задержали на границе для проверки. Вагоны простояли так более 10 дней и в результате картофель просто испортился.

Что касается сегодняшнего дня, социальный картофель в регионе еще есть. По данным управления сельского хозяйства, в магазины его поставляют по 120 тенге. Картофель из овощехранилищ на рынках продают от 200 тенге за килограмм.

- Судя по объему картофеля, который у нас есть, и учитывая, что сейчас будет открываться семенной фонд, мы планируем продавать картофель до мая. Дальше торговать будут завозным, - отметил Дархан Дощанов.

Что же касается планов на этот год, посевная площадь сельскохозяйственных культур в области составит почти 1,7 миллиона гектара, что на 123 тысячи гектаров больше уровня прошлого года. Под картофель фермеры планируют отдать 26 тысяч гектаров площади. Под овощи и бахчевые культуры отвели 8,5 тысячи гектаров. Техника выйдет на поля 8-10 апреля. Важным вопросом также является финансирование посевных работ. В 2025 году в Павлодарской области на поддержку растениеводства выделено 4,1 миллиарда тенге субсидий.