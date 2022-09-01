Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • "Нехватка битума - позор для страны": Токаев сделал предупреждение правительству
"Нехватка битума - позор для страны": Токаев сделал предупреждение правительству Сегодня, 11:39
151

"Нехватка битума - позор для страны": Токаев сделал предупреждение правительству

Президент пригрозил правительству серьезными кадровыми перестановками, передает BaigeNews.kz. Во время Послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство на справляется со своими задачами. 

"Я дал поручение до 2025 года улучшить не менее 95 процентов местных дорог. Пусть правительство возьмет этот вопрос на прямой контроль. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. С этой работы надо выводить реальный результат. У нас до сих пор не хватает битума. Это позор для страны, которая добывает нефть в больших объемах. Правительство должно решить этот вопрос кардинально", - сообщил он. 

Токаев напомнил также о нехватке горюче-смазочных материалов и сахара, что вызвало ажиотаж среди граждан. 

"В целом, надо сказать откровенно, в работе правительства снова и снова происходят пробелы. Не хватает то горюче-смазочных материалов, то сахара. Все это происходит из-за неспособности правительства действовать решительно, когда дело доходит до принятия конкретных решений. В такой ситуации недовольны и граждане. Конечно, это уместно. Поэтому, если так будет продолжаться, то придется снова принимать конкретные кадровые решения", - сказал глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#роспуск правительства #Токаев #послание народу
Сегодня, 11:39
151
Журналист

Рекомендуем

Наверх