"Нехватка битума - позор для страны": Токаев сделал предупреждение правительству

Президент пригрозил правительству серьезными кадровыми перестановками, передает BaigeNews.kz. Во время Послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство на справляется со своими задачами.

"Я дал поручение до 2025 года улучшить не менее 95 процентов местных дорог. Пусть правительство возьмет этот вопрос на прямой контроль. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. С этой работы надо выводить реальный результат. У нас до сих пор не хватает битума. Это позор для страны, которая добывает нефть в больших объемах. Правительство должно решить этот вопрос кардинально", - сообщил он.

Токаев напомнил также о нехватке горюче-смазочных материалов и сахара, что вызвало ажиотаж среди граждан.