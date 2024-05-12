Негде пасти скот: как в Костанайской области борются с нехваткой пастбищных земель

В зерносеющих районах наблюдается дефицит мест для выпаса крупного и мелкого рогатого скота, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Костанайский район — самый ближний к областному центру и проблема с нехваткой территорий для животноводства здесь стоит особо остро. Фермер Алим Акбаев говорит, что земли распаханы едва ли не до крыльца. Он — один из немногих, кто продолжает заниматься разведением скота в селе Александровка. Мужчина говорит, что за последние годы поголовье сельхозживотных в личных подворьях заметно сократилось.

"У меня 30 голов крупного рогатого скота и около 80 — мелкого. Но таких, как я, в Александровке немного. И не только потому, что интереса у молодежи к разведению скотины нет. А больше из-за того, что пасти её негде. В 2017 году наши пастбища отдали под пашни крупному сельхозпроизводителю. Сейчас он посеял там озимые, и теперь нам в ту сторону вообще нельзя ходить. А скот привык пастись именно там, может случиться потрава посевов. Платим штрафы за бродячий скот, но потраву пока не считали. А за телятами очень сложно смотреть, их в табун не берут, а дома держать очень накладно. Молодняк на те поля идет, потому что там зелень. Пастбищ нет совсем, одни только свалки и лога заброшенные", — уверяет Алим Акбаев.

Местные жители говорят, что обращались с проблемой и в акимат, и даже в министерство сельского хозяйства. Но им отвечают, что подходящих сельхозземель нет.

"Все идет к укрупнению хозяйств. Мелкие, не имеющие пастбищ и техники, будут вынуждены сливаться с крупными. А для личных подсобных хозяйств содержать скот будет вовсе невыгодно. В прошлом году ежемесячно я платил 70 тысяч тенге пастуху за выпас. Он два круга вокруг посёлка сделает, и всё. Потому что пасти негде. Кругом то картофельные поля, то пшеница", — сетует фермер.

В департаменте по управлению земельными ресурсами Костанайской области признали: дефицит пастбищных земель есть. Не везде равномерно по региону. К примеру, на юге области профицит пастбищ, а на севере, где традиционно занимаются не животноводством, а растениеводством — нехватка. Как вариант решения проблемы — изымать неиспользуемые земли и отдавать их населению.

"Сейчас проводится очень большая работа как на центральном уровне, так и в регионах, по вопросу возврата неиспользуемых сельхозземель и предоставления их населению. В этой связи на центральном уровне была создана специальная комиссия по возврату земель. Возглавляет её вице-премьер Серик Жумангарин. Соответствующие комиссии на региональных уровнях тоже созданы. Заседания проводятся ежемесячно", — сообщил руководитель департамента Кайрат Оспанов.

Точкой отсчёта в работе по возврату в госфонд неиспользуемых земель стал 2021 год после поручения главы государства. Тогда для Костанайской области поставили план — вернуть не менее 500 тысяч га. Костанайским властям удалось возвратить 518 тысяч га.

Если говорить про прошлый год, то план был меньше — 330 тысяч га. В итоге в госфонд вернули 355 тысяч га. И львиная часть из них возвращалась добровольно.

"Мы вели активную работу именно с акиматами районов, чтобы они объясняли сельхозтоваропроизводителям преимущества добровольного возврата земель. Это выгодно, чтобы не получать санкции от нас, как от проверяющих органов. В этом году стоит план вернуть не менее 150 тысяч га земли. С начала года мы возвратили почти половину: 46 процентов, это порядка 70 тысяч га. Но теперь порядка 42 тысяч га мы изъяли принудительно. Департамент проводит проверки, даёт предписание сельхозтоваропроизводителю на 1 год для того, чтобы он устранил нарушения. То есть тут два пути: либо начать использовать эту землю в соответствии с целевым назначением, либо будут приниматься меры", — рассказывает Кайрат Оспанов.

Чем чревато принудительное изъятие? Помимо того, что сельхозтоваропроизводитель попадает в реестр недобросовестных землепользователей, что впоследствии не даёт ему права пользоваться землей порядка трёх лет, идет 20-ти кратное повышение налоговой ставки на землю.

"Если стоит вопрос по пашне, то смотрим на ее обработку. Если это пастбище, то изучаем, сколько пасется на нём скота. Теперь акценты будем ставить не только на количественном изъятии, но и на рациональном использовании земли. Смотреть, сколько удобрений фермер вкладывает в землю, чтобы ею дальше можно было пользоваться. К этому новому подходу мы идём, на центральном уровне есть понимание. Сейчас прорабатывается законодательная база, чтобы можно было применять санкции за нерациональное использование земель. Создано РГП "ГИПРОЗЕМ", которое непосредственно будет заниматься почвенным обследованием", — сообщили в департаменте по земельным ресурсам.

В ведомстве рассказали, что подавляющее большинство неиспользуемых земель — это пастбища. Потому что в пашню фермер больше вкладывает и больше за нее держится. Изъятая земля передаётся акимату того или иного района, а после попадает в земли запаса. Затем её выводят на конкурс, и любой желающий может претендовать на неё.

Фото: Айжан Амангельдыкызы