Нефтяную компанию Кулибаева оштрафовали на сумму более 13 млрд тенге

Крупная нефтяная компания оштрафована на сумму более 13 млрд тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.

"Прокуратура Атырауской области осуществляет постоянный надзор за оборотом опасных отходов, который является приоритетным направлением природоохранной деятельности.

Установлено, что АО "Каспий нефть" не получило лимита накопления на свыше 4500 тонн опасных отходов, образовавшихся в 2021-2022 годах в результате бурения и эксплуатации месторождения.

В результате рассмотрения представления прокурора, постановлением судебной коллегии Атырауского областного суда от 02.07.2024 года АО "Каспий нефть" привлечено к административной ответственности по ст.328 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа в размере 13 684 868 730 тенге.

В результате принципиальной позиции прокуратуры в бюджет взыскан административный штраф, Национальный фонд государства пополнился на 13 684 868 730 тенге", - говорится в сообщении ведомства.