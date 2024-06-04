Нефтяной терминал за $66 млн возвратила Казахстану компания Аскара Кулибаева

Нефтяной терминал стоимостью $66 млн возвратила государству компания Аскара Кулибаева, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"По иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 гектаров, стоимостью 66 млн долларов США, находящийся в акватории Актауского международного морского торгового порта. Иск заявлен в целях возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного изъятия собственности иностранного инвестора компанией, принадлежащей Аскару Кулибаеву", - говорится в сообщении.

Установлено, что 2011 году нефтяной терминал отчужден в собственность компании Кулибаева.

26 февраля 2024 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области иск прокурора города Алматы удовлетворен, нефтяной терминал возвращен в собственность государства, судебный акт вступил в законную силу.