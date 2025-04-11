В Мангистауской области спасли лебедей-шипунов. 9 апреля птиц обнаружили на территории нефтяных объектов в Жанаозене и селе Сенек, передаёт BaigeNews.kz.

Местные жители и рабочие-вахтовики ТОО "Трубремцентр" сообщили об этом инспекторам Устюртского государственного природного заповедника.

Сотрудники заповедника оперативно отреагировали и доставили птиц на озеро Караколь. По данным специалистов, состояние лебедей удовлетворительное.

Благодаря внимательности и неравнодушию местных жителей и работников нефтяной отрасли, птицам оказана своевременная помощь.