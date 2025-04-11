Нефтяники спасли лебедей в Жанаозене
Птицы находятся в удовлетворительном состоянии.
Сегодня, 20:57
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Сегодня, 20:57Сегодня, 20:57
67Фото: pxhere.com
В Мангистауской области спасли лебедей-шипунов. 9 апреля птиц обнаружили на территории нефтяных объектов в Жанаозене и селе Сенек, передаёт BaigeNews.kz.
Местные жители и рабочие-вахтовики ТОО "Трубремцентр" сообщили об этом инспекторам Устюртского государственного природного заповедника.
Сотрудники заповедника оперативно отреагировали и доставили птиц на озеро Караколь. По данным специалистов, состояние лебедей удовлетворительное.
Благодаря внимательности и неравнодушию местных жителей и работников нефтяной отрасли, птицам оказана своевременная помощь.
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