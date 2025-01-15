В Мангистау нефтесервисные компании скрыли факты производственных несчастных случаев, передаёт BaigeNews.kz.

Так, прокурорской проверкой установлены факты не направления в правоохранительные органы материалов, связанных с производственной травмой. К примеру, несмотря на наличие заключения о получении работником тяжкого вреда здоровью, должностные лица нефтесервисной компании скрыли данный факт.

Аналогичное сокрытие установлено еще по одному несчастному случаю.

По собранным прокуратурой области материалам зарегистрированы уголовные дела по ч.1 ст.156 УК и направлены в суд.