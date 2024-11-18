Нефтегазовая отрасль за справедливость и прозрачность: поддержка госинициативы по возврату активов

Управляющий директор - директор Департамента нефтегазового сектора и экологии Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Муратбек Маханов выразил мнение, что инициатива по возврату незаконно выведенных активов имеет стратегическое значение для экономики страны. Этот процесс не только возвращает средства в бюджет страны, но и служит важным импульсом для укрепления равноправия и конкурентоспособности, что делает Казахстан более привлекательным для инвесторов и способствует устойчивому развитию отрасли, передаёт BaigeNews.kz.

Очевидно, что возврат активов является не только восстановлением справедливости, но и стратегическим механизмом, направленным на стимулирование экономики. Средства, полученные от возврата, направляются на важные социально-экономические проекты, такие как строительство школ и медицинских учреждений, что напрямую влияет на качество жизни населения.

Нефтегазовая отрасль, как основа экономики страны, поддерживает инициативу возврата активов, подчеркивая её значимость для создания условий честной конкуренции и укрепления доверия к Казахстану как к стабильному и прозрачному рынку. Муратбек Маханов отметил, что таким образом заложен фундамент для долгосрочного роста и привлечения инвестиций. Поддержка нефтегазовой отраслью данной инициативы также свидетельствует о стремлении к укреплению принципов прозрачности и законности в стране, что привлекает внимание иностранных инвесторов и повышает их доверие к экономической политике Казахстана.

Как рассказывает эксперт, инициатива по возврату незаконно выведенных активов привлекла внимание многих казахстанцев и зарубежных обозревателей.

Этот процесс несёт в себе гораздо больше, чем просто финансовое возмещение части народного благосостояния. Это – импульс для стратегических отраслей экономики, таких как нефтегазовая сфера. В долгосрочной перспективе это создаст платформу для новых возможностей роста, инноваций и повышения конкурентоспособности страны на мировой арене.

Нефтегазовая отрасль Республики Казахстан, как одна из ведущих отраслей промышленного производства, является основой развития экономики и во многом определяет экономическую независимость страны.

"Национальная палата предпринимателей "Атамекен" всегда поддерживала инициативы, направленные на повышение равноправия и ответственности в бизнесе. Палата уже ведет активную разработку экосистемы, которая призвана упростить взаимодействие бизнеса с государством, привлечет инвестиции и повысит конкурентоспособность через доступные и прозрачные инструменты", - делится Маханов.

Очевидно, что инициативы с уклоном на справедливость и законность будут всегда привлекательны. Так и возврат активов может стать сигналом стабильности для иностранных инвесторов. Каждому предпринимателю знакома важность честной конкуренции — рынка, где всем участникам предоставляются равные условия. Именно такая модель способствует созданию сильной конкурентной среды, где наиболее профессиональные и амбициозные компании могут достигать успеха.

Вклад в социальные и образовательные инициативы

По словам Муратбека Мамытхановича, положительный социальный эффект, который казахстанцы могут ощутить уже сегодня. В Фонд поддержки образовательной инфраструктуры было направлено 153,3 млрд тенге. Эти средства позволили открыть более 50 школ, а строительство еще 30 учебных заведений запланировано на ближайшее время.

Он добавил, что представители нефтегазовой отрасли, тоже активно участвуют в крупных социальных и образовательных проектах, внося вклад в развитие тех регионов, где ведут свою деятельность.

Таким образом, инициатива по возврату активов и солидарность нефтяников с принципами равноправия, и прозрачности в бизнесе укрепляют экономическую стабильность Казахстана и создают условия для долгосрочного и устойчивого роста.