Прокуратура Мангистауской области по результатам комплексной проверки выявила грубые нарушения в деятельности Филиала Компании "Buzachi Operating Ltd", передаёт BaigeNews.kz.

Компания на протяжении 6 лет производила операции по недропользованию с потерями нефти и газа, а также осуществляла сжигание сырого газа без разрешения уполномоченного органа в области углеводородов.

По принятым прокурорами мерам, решениями суда Компанию обязали возместить ущерб на общую сумму 8,4 млрд тенге.

Апелляционной инстанцией решения суда первой инстанции оставлены без изменений. Судебные акты вступили в законную силу.

В начале марта текущего года Компания полностью возместила причиненный государству ущерб.