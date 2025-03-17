Нефтегазовая компания возместила ущерб Казахстану на 8,4 млрд тенге
Сегодня, 11:58
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Сегодня, 11:58Сегодня, 11:58
71Фото: pixabay.com
Прокуратура Мангистауской области по результатам комплексной проверки выявила грубые нарушения в деятельности Филиала Компании "Buzachi Operating Ltd", передаёт BaigeNews.kz.
Компания на протяжении 6 лет производила операции по недропользованию с потерями нефти и газа, а также осуществляла сжигание сырого газа без разрешения уполномоченного органа в области углеводородов.
По принятым прокурорами мерам, решениями суда Компанию обязали возместить ущерб на общую сумму 8,4 млрд тенге.
Апелляционной инстанцией решения суда первой инстанции оставлены без изменений. Судебные акты вступили в законную силу.
В начале марта текущего года Компания полностью возместила причиненный государству ущерб.
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