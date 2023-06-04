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nbcnews.com Сегодня, 13:57
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Сегодня, 13:57
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Фото: nbcnews.com

Нефтебаза сгорела в США из-за удара молнии

Удар молнии стал причиной крупного пожара на нефтеперерабатывающей базе Calcasieu Refining в американском штате Луизиана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBCnews.

Как сообщили в Национальной службе погоды, 3 июня над Луизианой прошла мощная гроза, грозовой фронт двинулся на восток, вызвав ливни и град.От удара молнией загорелась цистерна.  Данные о пострадавших не поступали. Персонал нефтебазы пришлось эвакуировать.

Также были эвакуированы жители домов в радиусе 2,5 километра от нефтебазы, в том числе и 70 постояльцев ближайшего Дома престарелых. 

Как сообщили в Национальной службе погоды, 3 июня над Луизианой прошла мощная гроза, грозовой фронт двинулся на восток, вызвав ливни и град.

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Сегодня, 13:57
262
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