Нефтебаза сгорела в США из-за удара молнии

Фото: nbcnews.com

Удар молнии стал причиной крупного пожара на нефтеперерабатывающей базе Calcasieu Refining в американском штате Луизиана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBCnews.

Как сообщили в Национальной службе погоды, 3 июня над Луизианой прошла мощная гроза, грозовой фронт двинулся на восток, вызвав ливни и град.От удара молнией загорелась цистерна. Данные о пострадавших не поступали. Персонал нефтебазы пришлось эвакуировать.

Также были эвакуированы жители домов в радиусе 2,5 километра от нефтебазы, в том числе и 70 постояльцев ближайшего Дома престарелых.

Как сообщили в Национальной службе погоды, 3 июня над Луизианой прошла мощная гроза, грозовой фронт двинулся на восток, вызвав ливни и град.