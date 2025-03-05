Нефть опустилась ниже 70 долларов за баррель
Трейдеры столкнулись с двойным ударом.
Сегодня, 00:31
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Сегодня, 00:31Сегодня, 00:31
100Фото: pxhere.com
Цены на нефть продолжили падение. Баррель марки Brent стоит 69,9 доллара (-2,40%). Ниже 70 долларов нефть опустилась впервые с 1 октября 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Трейдеры столкнулись с двойным ударом новых тарифов США и планов по увеличению добычи в ряде стран ОПЕК.
Накануне восемь стран ОПЕК+, добровольно сократившие с начала 2024 года добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, приняли решение оставить в силе запланированное на апрель начало восстановления производства.
Также на нефти сказывается то, что вступили в силу американские тарифы — 25-процентные пошлины на Канаду и Мексику и 20-процентные — на китайские товары. Торговая война приведёт к падению спроса на энергоносители.
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