В Назарбаев Университете в ходе аудита выявлены финансовые нарушения, неэффективное планирование и использование средств на сумму 73 миллиарда тенге. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передает BaigeNews.kz.

"В действующем законодательстве не предусмотрено предоставление финансовой отчетности Назарбаев Университета, что является фактором для непрозрачности его деятельности. Некоторые средства используются неэффективно, либо имеются финансовые нарушения. В результате аудита нами выявлено неэффективное планирование и использование средств в университете на сумму 73 миллиарда тенге, а также на полмиллиарда тенге были выявлены финансовые нарушения", - сказал Смаилов.

По его словам, Назарбаев университет продолжает оставаться зависимым от бюджетного финансирования несмотря на то, что в стратегическом документе по его развитию сказано о том, что учебное заведение должно за счет других источников финансирования отходить от зависимости от республиканского бюджета.

"Несмотря на особый статус и беспрецедентные меры поддержки этого университета мы видим, что на 97 процентов финансирование продолжает оставаться за республиканским бюджетом", - сказал Смаилов.

Он также рассказал о том, что в списке стратегических партнеров университета основную долю занимает компания, которая поставляет товары и услуги для университета, минуя конкурсные процедуры из одного источника. Помимо этого, в ходе аудита выявлена недостаточная коммерциализация от научных исследований.

"Хотя достаточно средств направляются на научные исследования, но мы не видим их практической реализации в виде коммерциализации. По всем этим поводам нам не было сделано заключения", - сказал Смаилов.

Председатель Высшей аудиторской палаты также сообщил о том, что до нового президента университета, правительства эти факты были доведены. В университет было отправлено официальное заключение.

Теперь правительство должно решить, какие и когда изменения в законодательстве о деятельности Назарбаев Университет должны быть внесены, уточнил Смаилов.