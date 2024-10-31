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Недвижимость и акции: сколько миллиардов тенге возвращено в Казахстан?

Сегодня, 11:46
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:46
Сегодня, 11:46
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Фото: pixabay.com

Заместитель Генерального прокурора РК Галымжан Койгелдиев рассказал о возврате в Казахстан активов на 277 миллиардов тенге, передает BaigeNews.kz.

Отвечая на вопрос журналистов в Сенате Койгелдиев рассказал, что среди таких активов распространены недвижимость и ценные бумаги. 

"Из них на спецсчет наличности поступило 177 миллиардов тенге. Касательно деятельности Комитета по возврату активов я могу однозначно сказать, что он работает в активном режиме. Я так думаю, что после достижения определенных результатов вам дана будет более открытая информация", - ответил на вопрос журналиста Галымжан Койгелдиев. 

Накануне, министр финансов Мади Такиев рассказал на какие цели направляют возвращенные в казахстанский бюджет активы. 

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