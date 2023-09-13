Недропользователи смогут отказаться от бесперспективного бурения скважин без штрафа

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования сферы недропользования, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам мажилисмена Дюсенбая Турганова, законопроект направлен на повышение инвестиционной привлекательности проектов в сфере геологической разведки и добычи углеводородов; оптимизацию процедур проведения государственной экспертизы базовых проектных документов; снижение финансовых и административных издержек недропользователей в процессе разработки месторождений.

Депутат сообщил, что поправки наделяют недропользователя правом отказаться от бесперспективного по результатам сейсморазведочных работ бурения скважин без наложения штрафных санкций со стороны государства.

Также новшествами законопроекта является ускоренный переход на геологоразведочные работы с учетом введения уведомительного порядка при разработке и утверждении проектов разведочных работ на этапе поисковых работ на суше.

Кроме того, по словам Турганова, документ предусматривает оптимизацию административных процедур при проведении операций по недропользованию, в том числе государственной экспертизы проектных документов в сфере углеводородов.

"В целом, законопроект не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, а позволит улучшить регуляторные условия проведения операций по недропользованию, а именно: оперативно перейти на практические геологоразведочные работы; сократить сроки всевозможных экспертиз на 8-12 месяцев; устранить административные издержки по процедурам более чем в 2 раза - с 120 до 50 дней; повысить инвестиционную привлекательность", - добавил он.

Комитеты Мажилиса Парламента представили положительные заключения по законопроекту.

Отметим, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу подчеркнул, что в нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий и поручил правительству предложить реформы в сфере недропользования.