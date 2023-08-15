Недропользователей в РК обязали выделять средства на обучение граждан из социально уязвимых категорий
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Недропользователей в Казахстане обязали выделять средства на обучение граждан из социально уязвимых слоёв населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство энергетики РК.
Соответствующие изменения внесены в "Правила финансирования обучения недропользователями казахстанских кадров". Они вступили в силу в апреле 2023 года.
Недропользователи обязаны направлять не менее 30% от суммы своих обязательств на обучение казахстанских кадров, не являющихся работниками недропользователя, относящихся к категории социально уязвимых слоев населения.
Также был расширен список социально уязвимых слоёв населения. В частности, в него добавлены граждане, у которых один или оба родителя являются лицами с инвалидностью; семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью; лица, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом уполномоченным органом в области здравоохранения.
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