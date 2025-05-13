Комитет геологии Министерства промышленности и строительства Казахстана подвёл итоги государственной программы геолого-геофизического изучения недр за 2019–2024 годы. Масштабные исследования охватили 2,014 млн квадратных километров — это 91,6% от всей запланированной территории, передаёт BaigeNews.kz.

Программа направлена на полное геологическое покрытие Казахстана к 2026 году, повышение инвестиционной привлекательности недр и устойчивое развитие минерально-сырьевого комплекса.

Работы проводились по четырём ключевым направлениям: геологическое доизучение, минерагеническое и глубинное картирование, а также гидрогеология.

В результате на 112 объектах были выявлены 38 перспективных участков с внушительными прогнозными ресурсами:

редкоземельные металлы — 2,6 млн тонн;

медь и никель — 3,7 млн тонн;

бурый уголь — 1,1 млрд тонн;

золото — 19 тонн.

В нефтегазовой сфере подтверждены извлекаемые ресурсы углеводородов объёмом 266 млн тонн в пределах Аральского осадочного бассейна.

За шесть лет было выдано 306 лицензий на геологическое изучение недр, а общий объём частных инвестиций в геологоразведку превысил 137 млрд тенге.

Программа также способствовала росту интереса к профессии геолога: с 2022 по 2024 год число выпускников по специальности увеличилось в 2,5 раза.

Впервые в истории Казахстана учреждена государственная награда "Еңбек сіңірген геолог" — за вклад в развитие отрасли.

В 2025–2026 годах геологоразведка продолжится: внимание будет сосредоточено на южных и западных регионах страны, включая Сырдарьинский бассейн и участки, богатые редкими металлами. Казахстан уверенно движется к лидерству в Центральной Азии по качеству и прозрачности недропользования.