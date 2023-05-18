Недовольство кинематографистов результатами конкурса прокомментировали в Минкультуры

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Вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов прокомментировал обращение кинематографистов, недовольных результатами конкурса проектов, претендующих на финансирование из бюджета, передаёт BaigeNews.kz.

"Проходит уже пятый по счёту конкурс кинопроектов, претендующих на получение государственного финансирования. Он организован НАО "Центр поддержки национального кино". В этом году всего поступило 290 заявок. Некоторые кинематографисты не согласны с результатами конкурса. Руководствуясь принципом слышащего государства и учитывая поступившие обращения, по поручению министра будет создана независимая комиссия, которая повторно рассмотрит все поступившие заявки. Это будет сделано для обеспечения объективности", - сообщил вице-министр.

Он особо отметил, что речь идёт о финансировании отечественных фильмов, поэтому в приоритете производство и финансирование качественных картин.

"Будет проведена вся необходимая работа для обеспечения транспарентности. Питчинг будет проведён после завершения работы комиссии", - заключил Дауешов.

Ранее сообщалось о том, что продюсеры и режиссёры устроили митинг и заявили, что центр поддержки национального кино необоснованно и из-за мелких ошибок отклонил их заявки на госфинансирование. В Центре прокомментировали ситуацию.