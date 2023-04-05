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Недовольные зарплатой пилоты получают более 20 млн тенге в год - Ильин Сегодня, 12:54
497
Сегодня, 12:54
497

Недовольные зарплатой пилоты получают более 20 млн тенге в год - Ильин

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин разъяснил ситуацию с массовыми заявлениями на увольнение пилотов "Казавиаспас", передаёт BaigeNews.kz

"Требования и недовольства были связаны и с заработной платной. Однако хочу сказать, что тот лётный состав, который в том числе указывался, они все получали заработную плату, неплохие денежные средства и за полёты: если не раскрывая никого, то за год доходы пилотов, которые в том числе и писали, более 20 миллионов тенге. В гражданской авиации, в том числе и структурных подразделениях Минобороны, я думаю, такими зарплатами не все могут похвастаться", - отметил Ильин.

Министр добавил, что сотрудники МЧС не всегда работают в благоприятных условиях.

"Условия проживания или базирования состава не всегда должны отвечать пятизвёздочным отелям. Будем разбираться по каждому", - резюмировал министр.

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Сегодня, 12:54
497
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