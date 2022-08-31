Недовольные качеством электрокаров владельцы Tesla объявили голодовку

Фото: The Drive

Норвежские владельцы Tesla, уставшие от проблем с электромобилями, объявили голодовку. Так они надеются достучаться до Илона Маска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на motor.ru.

К радикальному способу привлечь внимание производителя их подтолкнули как разнообразные дефекты, так и то, что никто не торопится их исправлять. По словам бастующих, поддержка Tesla либо просит их подождать, не обозначая сроков, либо вовсе игнорирует.

Среди дефектов, на которые жалуется группа активистов, числятся плохое качество краски, ржавчина, слишком короткий срок служба батареи, примерзание дверных ручек и даже пожелтение экранов мультимедийной системы.

Однако последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало пренебрежительное отношение службы поддержки, с которой почти невозможно связаться. Как пишет The Drive, подобные проблемы актуальны для Tesla и на североамериканском рынке.

Владельцы рассчитывают, что голодовка поможет донести проблему до главы Tesla Илона Маска, и он наконец наведет порядок в норвежском офисе.