Недовесов завершил выступления на турнире в Мадриде

Теннисист из Казахстана Александр Недовесов сыграл свой второй матч грунтового турнира парного разряда в испанском Мадриде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В паре со спортсменом из Эквадора Гонсало Эскобаром Недовесов встретился с французским дуэтом Садио Думбия — Фабьен Ребул и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 3:6, 6:3, 5:10. Игра продлилась один час и 18 минут.

Отметим, что 37-летний Александр на данный момент занимает 42-ю строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) парного разряда, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисистов.

Накануне четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина уверенно обыграла Юлию Путинцеву, занимающую 50-е место в рейтинге WTA, и прошла в полуфинал турнира в Мадриде.

Другая казахстанка ― Анна Данилина в паре с эстонской спортсменкой Ингрид Нил одержала победу над американским дуэтом Хейли Баптисте — Алисия Паркс и вышла в четвертьфинал.