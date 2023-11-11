Недовесов выиграл второй в карьере турнир серии АТП

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром стали чемпионами турнира серии ATP 250 в Софии (Болгария) в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса

В финале казахстанско-эквадорский дуэт обыграл хорвата Николу Мектича и британца Джулиана Кэша со счетом 6:3, 3:6, 13:11.

До этого успеха Недовесов выиграл турнир ATP 250 в Бостаде и четырежды играл в финалах на турнирах серии АТР 250 в парном разряде: в 2023 году на АТР 250 Хертогенбош и АТР 250 Баня-Лука, а в 2022 году - на АТР 250 Дэлрей Бич и АТР 250 Мельбурн.