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169Фото: ktf.kz
Недовесов выиграл первый титул в 2023 году
Лидер мужской сборной Казахстана в парном разряде Александр Недовесов в дуэте с представителем Эквадора Гонсало Эскобаром стал чемпионом "Челленджера" в Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Александр и Гонсало в матче за титул обыграли американо-австралийскую пару Роберта Гэллоуэй и Джона Патрика Смита 2:6, 7:5, 11:9. Встреча продлилась 1 час и 31 минуту.
Для Недовесова это третий финал в сезоне. 18 июня Александр с Эскобаром боролись за чемпионский титул турнира серии АТР 250 в Нидерландах, а в апреле казахстанец в паре с португальцем Франциско Кабралом проиграли в решающем матче АТР 250 в Боснии и Герцеговине.
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