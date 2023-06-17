Недовесов проиграл в финале турнира в Нидерландах

Фото: Sports.kz

Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром потерпел поражение в финале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале Недовесов и Эскобар встретились с парой Нил Скупски (Великобритания) / Уэсли Коольхоф (Нидерланды) и уступили им в двух сетах — 6:7, 2:6. Стоит отметить, что Скупски и Коольхоф занимают второе место в рейтинге ATP в парном разряде. За участие в финале турнира Александр Недовесов и Гонсало Эскобар заработали по 19 040 евро, а также получили по 150 рейтинговых очков.

Что касается положения Александра Недовесова в рейтинге ATP в парном разряде, то на данный момент казахстанец занимает 59-е место.