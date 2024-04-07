Недовесов приблизился к лицензии на Олимпиаду-2024 в парах
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Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов накануне пробился в финал турнира АТР-250 в португальском Эшториле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шрёдингера".
Казахстанец в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром в полуфинале обыграли первых сеянных турнира: бельгийцев Сандера Жилле и Йорана Флигена со счетом 6:2, 6:4.
Теперь казахстанцу предстоит финальный матч против французов Садио Думбия и Фабьена Ребуля.
"В парном рейтинге ATP Аександр — 44-я ракетка мира, но уже точно в обновленном рейтинге он поднимется на три строчки и обновит личный рекорд, который ранее был 43-я ракетка мира. Сейчас Недовесов будет либо 41-й ракеткой мира, либо в случае победы в финале 39-й", — считают эксперты.
В Париже выступят 32 пары, как в мужском, так и в женском разрядах. Сможет ли Недовесов принести Казахстану еще одну лицензию в теннисе —
станет известно лишь 10-го июня.
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