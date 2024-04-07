Недовесов приблизился к лицензии на Олимпиаду-2024 в парах

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов накануне пробился в финал турнира АТР-250 в португальском Эшториле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шрёдингера".

Казахстанец в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром в полуфинале обыграли первых сеянных турнира: бельгийцев Сандера Жилле и Йорана Флигена со счетом 6:2, 6:4.

Теперь казахстанцу предстоит финальный матч против французов Садио Думбия и Фабьена Ребуля.

"В парном рейтинге ATP Аександр — 44-я ракетка мира, но уже точно в обновленном рейтинге он поднимется на три строчки и обновит личный рекорд, который ранее был 43-я ракетка мира. Сейчас Недовесов будет либо 41-й ракеткой мира, либо в случае победы в финале 39-й", — считают эксперты.

В Париже выступят 32 пары, как в мужском, так и в женском разрядах. Сможет ли Недовесов принести Казахстану еще одну лицензию в теннисе —

станет известно лишь 10-го июня.