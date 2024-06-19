Недовесов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Германии

Казахстанский теннисист Александр Недовесов сыграл первый матч основного раунда травяного турнира парного разряда в немецком Халле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В паре с испанским спортсменом Педро Мартинесом Александр встретился с итальянским дуэтом Симоне Болелли — Андреа Вавассори и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 3:6. Игра продлилась один час и одну минуту. Встреч прошла на стадии 1/8 финала.

Отметим, что 37-летний Александр на данный момент занимает 43-ю строчку мирового рейтинга АТР парного разряда, что считается лучшим результатом среди казахстанских теннисистов.