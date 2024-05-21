Заветные квадратные метры: по каким программам кредитования можно купить жилье в Казахстане?

Ежегодно количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане составляет 360-400 тысяч. Об этом в интервью корреспонденту программы "Важная тема LIVE" сообщила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова. При этом уровень ипотечного кредитования снизился. Почему казахстанцы стали меньше брать ипотечные займы и какие продукты данного вида кредитования сегодня существуют в Казахстане – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

В Казахстане существуют различные программы ипотечного кредитования, в том числе льготные. Главное отличие каждой из них – сумма первоначального взноса, срок займа, процентная ставка. К примеру, процентные ставки по ипотечным кредитам в Казахстане могут быть как фиксированными, так и переменными. Они зависят от многих факторов, таких как кредитная история заемщика, сумма кредита, срок кредита и выбранная банком программа. Сроки и условия кредитования также могут варьироваться в зависимости от банка и выбранной программы. Обычно срок кредита составляет от 5 до 25 лет.

Банк ЦентрКредит

Согласно информации, представленной на сайте банка, граждане Казахстана имеют возможность получить кредит по нескольким программам: ипотека, ипотека плюс, ипотека ДДУ и 7-20-25. Процентная ставка для первых двух программ начинается с 14%, а срок кредита составляет до 15 лет. Первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости жилья. Программа "Ипотека ДДУ" предлагает практически аналогичные условия, за исключением процентной ставки, которая начинается с 17%. Самой выгодной считается программа "7-20-25". Также стоит отметить, что на сайте банка возможно онлайн оформление ипотеки.

Народный Банк Казахстана

В настоящее время этот банк предлагает пять видов ипотечных кредитов. Это строящиеся дома от BAZIS-A, готовые дома от BI Group, Halyk ипотека, Halyk Sale и "7-20-25". Например, условия по первому продукту такие: от 18% (ГЕСВ от 20,4%), вклад от 20% и срок – до 20 лет. Если рассматривать "готовое жилье от BI Group", недвижимость приобретается с первоначальным взносом 20% на срок от 12 до 240 месяцев под залог приобретаемой квартиры. В отличие от первых двух продуктов, "Halyk ипотека" позволяет получить кредит без первоначального взноса, но с предоставлением дополнительного обеспечения (залога).

ForteBank

Банк Фридом Финанс Казахстан

Данный БВУ предоставляет частным лицам несколько продуктов ипотечного кредитования: квартиры в новостройках, вторичное жилье, каскадная ипотека, "7-20-25". Цифровая ипотека на квартиры в новостройках предоставляется от партнеров банка. ГЭСВ от 17,2% до 25,2%. Срок – от 3 до 20 лет, максимальная сумма займа – 70 млн тенге. Почти такие же условия предоставляются клиентам, приобретающим недвижимость на вторичном рынке. Наиболее выгодными по праву считаются последние два вида ипотеки. Цифровая каскадная ипотека позволяет купить квартиры в новостройках от партнеров банка под 7,2%-16,4%, сроком от 3 до 20 лет. Правда, максимальная сумма займа здесь 35 млн тенге.

Отбасы банк

Жилищная строительная сбережения, предлагаемая Отбасы банком, представляет собой инновационный метод финансирования жилья в Казахстане. Клиенты могут накапливать средства на специальном депозите с целью получения ипотечного кредита под более низкую процентную ставку. Главные преимущества этой системы включают в себя низкие процентные ставки (от 3,5% до 5% годовых), государственную поддержку, гибкие условия накопления и поощрение сбережений. Основой всей системы жилищных строительных сбережений является жилищный заем, который предполагает накопление средств на сберегательном счете в банке и выполнение определенных условий договора. Каждый клиент, заключивший договор о жилищных строительных сбережениях, должен копить не менее трех лет, накопить не менее 50% от суммы и достичь минимального оценочного показателя. Механизм системы позволяет клиентам получать жилищные займы с низкой процентной ставкой после выполнения условий договора. Помимо основного жилищного займа, существуют также промежуточные и предварительные займы, которые предлагаются клиентам в зависимости от их ситуации и потребностей.

Отбасы банк также предлагает участие в различных государственных и региональных ипотечных программах, таких как "Зеленая ипотека", "Корпоративный продукт" и другие. Поддерживаемые программы позволяют получить льготные условия кредитования и поддержку от государства.

В рамках программы "С дипломом – в село" казахстанцы могут получить кредит на приобретение или строительство жилья в сельской местности при выполнении определенных условий. Участники проекта обязаны отработать в сельской местности по специальности не менее 3 лет и иметь диплом определенных профессий.

Эти меры по стимулированию доступа к жилью в Казахстане позволяют гражданам легче осуществить свою мечту о собственном жилье и создать комфортные условия для жизни.

"Продукты ипотечного кредитования сильно отличаются от аналогов, к примеру, в Германии. ГЭСК там в районе 9%, а зарплаты у нас не растут темпами инфляция + 9%. Поэтому его продукты ориентированы на очень узкий круг граждан, которые имеют достаточный доход и не имеют жилья, – говорит экономист Марат Абдурахманов. – Речь о 1,5 миллиона граждан, как максимум. При этом, жилья нет официально у более чем 2 миллиона граждан. Я вижу, что льготное жилье продается только от определенных застройщиков во многих случаях. Классические жилищные сбережения в Германии предполагают доход от 3% в год за счет вложений в жилье для приобретающего по очереди и выплата 3% по займу жилищного кредитования по приобретаемому жилью. Естественно, все расходы таких банков в Германии под общественным надзором и контролем. Ипотечные банки имеют норму доходности к активам не более 0,05%, в то время как доходность строительных касс равна 0. Таких условий в Казахстане нет. Средняя доходность к активам всего банковского сектора у нас 2,8%, что в 25 раз выше, чем в Германии".

При этом Марат Абдурахманов добавляет, что на сегодняшний день в нашей стране нет расчетов по установленным налогам, что привело к ситуации, когда из 11 млн работоспособных трудятся официально только 4 млн человек.

"В социальных стандартах отсутствуют накопления на приобретение жилья, что позволяет облагать налогами все доходы граждан и не позволяет иметь сбережения более 70% граждан. В итоге, для большинства жилье стало недоступной мечтой", – уверен эксперт.

Еще два года назад экономист отмечал, что в Казахстане давно пора рассчитать все ставки кредитования государства с введением стандарта "Базель 3" и расширением операций Нацбанка до нормальных значений для Центральных банков.

"Для этого наш Нацбанк должен понимать пределы наличной и безналичной денежной массы, предельную пользу финансового сектора, лимиты рисков по отраслям и много другого, чего не считалось уже с 1995 года. Непрофессионализм в сфере заметен. Банки ни разу не дали требования к Нацбанку по расчету базовой ставки и возобновления операций на открытом рынке. Просто факт: в правительстве не читали последние рекомендации Банка Международных Расчетов. Граждане не виноваты в высокой инфляции. Банкиры молчат про модель монетарной стагфляции в стране. Хотя макрорасчеты уже показывают достижение пределов распределения рисков", – писал как-то Марат Абдурахманов.

Сегодня позиция собеседника не изменилась, и он также призывает представителей соответствующих ведомств более серьезно подойти к вопросу улучшения условий ипотечного кредитования для рядовых казахстанцев.