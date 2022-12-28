Недостроенный концертный зал за три миллиарда тенге снесут в Атырау

Фото: "Ак Жайык"

Недостроенный концертный зал, на который было потрачено три миллиарда тенге, будет полностью снес(н в Атырау. На этом месте планируется построить новый творческий центр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Концертный зал вдоль ведущей в аэропорт трассы в Атырау начали строить в 2011 году. Но в 2012 году в отношении подрядчика ТОО "Снабойлстрой" было возбуждено уголовное дело. Вскоре стройка остановилась. В 2014 году областной маслихат принял решение, что продолжать строительство и нерентабельно, и опасно. Железобетонные конструкции концертного зала просели, деформировались, металлические проржавели.

Как сообщил заместитель акима области Жасулан Бисембиев, в ходе визита в Атырау президент страны поручил построить в областном центре культурно-творческий центр для талантливой молодёжи, предложив назвать его именем Курмангазы.

"Культурно-творческий центр было решено построить на месте концертного зала. В настоящее время началась разработка проектно-сметной документации. После прохождения государственной экспертизы будет проведена презентация проекта для общественности. И только после этого начнётся строительство", - сообщил Жасулан Бисембиев.