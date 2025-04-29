Премьер Олжас Бектенов назвал регионы в зоне риска по темпам строительства медицинских объектов и поручил мобилизовать усилия, передает BaigeNews.kz.

На заседании Правительства Премьер-министр отметил, что работы по строительству объектов в рамках нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения завершены в полном объеме в 5 регионах: Костанайской области, Кызылординской области, Мангистауской области, Северо-Казахстанской области, Туркестанской области.

В зоне риска по темпам строительства находятся: область Жетысу, область Улытау, Жамбылская область, Актюбинская область, Акмолинская область, Карагандинская область.

Олжас Бектенов назвал конкретные регионы, в которых отмечается отставание от графика работ. Так, проектная документация по 6 объектам не разработана в Актюбинской, Жамбылской, Жетысу и Восточно-Казахстанской областях, государственная экспертиза не проведена по 8 проектам в Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Улытау, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях.

Премьер-министр акцентировал внимание на поручении Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученного на расширенном заседании Правительства, по увеличению темпов строительства, в особенности ускорению процедур подготовки проектной документации и оснащению медицинской техникой.