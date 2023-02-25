Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет

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Погибший в Таиланде талантливый казахстанский музыкант Дархан Жунусбеков, больше известный как Darkhan Juzz, оставил после себя недописанный альбом. Об этом в социальных сетях сообщил лейбл õzen, участником которого был Дархан, передаёт BaigeNews.kz.

"У Джуза остался недописанным альбом, мы его обязательно закончим и выпустим. Все права на его песни по наследству останутся сыну Ади и дочери Айдане. 100% с каждого стриминга будут поступать семье. Нам вместе предстоит большая работа по сохранению наследия Дархана. И пусть его музыка звучит бесконечно", — говорится на странице õzen.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от õzen degen soul (@ozenxo)

В этом же посте можно найти и трогательную историю из жизни погибшего музыканта.

"Как сейчас помню тот весенний астанинский вечер. Погода была как сегодня в Алматы. Мы вышли с Дарханом на набережную, там вокруг уличных музыкантов собралась толпа студентов. Он попросил гитару и начал петь одну из любимых - “Qaldyrma meni”. Толпа, не услышав знакомой песни, медленно начала расходиться. В итоге слушателей осталось двое: я и владелец гитары, который дождался конца песни и сразу ушел. В тот момент мне стало обидно и я решил, что обязательно еще весь мир почувствует то, что чувствую я, слушая его песни. Ровно через год — первый концерт. Sold out. Именно в этот момент и пришла идея о создании õzen", — отмечается на странице лейбла.

Коллеги Дархана отмечают, что Darkhan Juzz — один из первых артистов нового звучания.

"Он влюбил миллионы людей в казахскую музыку, а для кого-то стал причиной изучения родного языка. Дархан погиб молодым, но успел многое понять и в последнее время был по-настоящему счастлив",— считают музыканты.

Напомним, Дархану Жунусбекову был 31 год. Музыкант погиб в ДТП, разбившись на арендованном мопеде в Таиланде.