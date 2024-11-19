Недоношенность – не приговор: как новорождённых весом от 500 граммов спасают в Павлодаре

Ежегодно в Павлодарской области 600 малышей рождаются раньше срока. Самый маленький из тех, кого удалось выходить неонатологам областного перинатального центра, весил 470 граммов. Как сейчас заботятся о таких детях и как помочь медикам в этом нелёгком деле, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

Прежде, чем зайти в отделение, где лежат недоношенные дети, обрабатываем руки, надеваем халат и маску. Сейчас в отделении реанимации выхаживают 13 малышей. Под присмотром врачей они будут находиться, пока не наберут вес хотя бы 1,5 килограмма.

"В мире каждый десятый ребёнок рождается недоношенным. В Павлодарской области каждый год рождаются 600-650 таких малышей. В основном все они появляются на свет в нашем перинатальном центре. Если вдруг по каким-то экстренным причинам ребёнок родился в другой медорганизации, его направят к нам с помощью медавиации", – рассказывает Инесса Высоцкая, заместитель директора перинатального центра.

В Павлодарской области выживаемость новорождённых малышей весом от 500 граммов до килограмма сейчас составляет 73%, до 1,5 килограмма – 95%. К слову, только с 1 января 2008 года младенцы весом от 500 граммов в Казахстане считаются живорождёнными. Теперь таких крох с экстремально низкой массой тела положено реанимировать и бороться за их жизнь.

"Недоношенность – не приговор, это кропотливый, серьёзный и тяжёлый труд врачей, медсестёр и родителей. И, конечно, это бесспорное желание жить самих недоношенных деток. Самый маленький новорождённый, которого мы выходили, весил 470 граммов. В этом году самые маленькие новорождённые у нас весили 530 граммов. Такие детки могут находиться в отделении по три месяца", – говорит Инесса Высоцкая.

Мамочкам разрешают приходить к своим детям каждые три часа. Недоношенных малышей им даже разрешают подержать на руках по методу кенгуру. Сначала молодую маму усаживают на кресло, затем дают ей на руки ребёнка прямо из кювеза. Суть метода – это контакт "кожа к коже". Рядом всё время находятся медики, чтобы помочь, подстраховать и правильно уложить ребёнка.

"Если ребёнок родился с весом меньше 700-800 граммов первые трое суток мы метод кенгуру не используем из-за высокого риска кровоизлияния. Начинаем применять, когда позволяет состояние мамы и малыша. Это улучшает связь между ними, улучшает иммунитет. Дело в том, что во внешней среде есть микробы, и для нас это нормально, а для недоношенного ребёнка считается условно-патогенной флорой. Его организм ещё не готов к этим микробам, и с помощью метода кенгуру ребёнку заселяется флора от матери, мы "обучаем" его иммунитет. Плюс это не просто физический контакт "кожа к коже", это ещё и эмоциональная связь", – говорит врач-неонатолог Карлыгаш Раисова. С недоношенными малышами она работает больше 20 лет.

Среди малышей, которые сейчас лежат в отделении реанимации, есть и двойняшки. Сегодня молодой маме впервые дали на руки сына, его брат пока лежит в кювезе. У девушки от волнения дрожали руки, но врачи её успокоили.

"Мама двойняшек сегодня, на четвёртый день, впервые держала ребёнка по методу кенгуру. Всё потому, что она сама только со вчерашнего вечера начала ходить. Мамочка у нас лежит во взрослой реанимации, у неё ещё стоит центральный венозный катетер", – говорит врач-неонатолог.

Посмотреть на недоношенных малышей разрешают и папам. Они тоже проходят через метод кенгуру.

"Пока мамы находятся здесь, они каждые три часа приходят, сами кормят. Обучаем их, как кормить через зонд, как менять памперсы. С методом кенгуру тоже не всё так просто: мы всё объясняем, потому что человек может от эмоций потерять равновесие. У нас даже был случай, когда впервые папе впервые дали малыша на кенгуру, он потерял сознание. Настолько переволновался", – рассказала Карлыгаш Раисова.

Помочь недоношенным малышам окрепнуть могут, как ни странно, шерстяные шапочки, носочки и жилетки. Колючая шерсть доставляет новорождённым дискомфорт, заставляя их двигаться и дышать. Комплекты для малышей и игрушки-комфортеры вяжут волонтёры. В Павлодаре таких клубов два. Они объединяют людей разного возраста и профессий. Многие из них присоединились к волонтёрскому движению, потому что сами когда-то стали родителей "торопыжек".

Светлана Махнач уже бабушка. Двое её внуков родились раньше срока и с маленьким весом. Старший был в тяжёлом состоянии, но врачи в перинатальном центре смогли выходить мальчика. Сейчас ему девять лет.

"Детки, рождённые с малым весом, впадают в глубокий сон и просто забывают дышать. Я видела это своими глазами. Аппаратура сразу начинает пищать, девочки-медсёстры и врачи реанимируют малышей. А когда таким деткам надевают шерстяные комплекты – жилетку, шапочку, носочки – шерсть колется, малыши шевелятся и не забывают дышать. Ещё вязаные комплекты согревают деток", – рассказала Светлана Махнач.

Сейчас в клубе вязальщиц "Вяжем-повяжем" всего семь человек: главный бухгалтер, костюмер в театре, преподаватель, повар и продавцы. Объединяет их желание помочь недоношенным детям. Вяжут волонтёры в свободное время, а пряжу покупают за свой счёт, либо её им дарят спонсоры.

"Мой внук родился весом 1945 граммов, был в крайне тяжёлом состоянии. Пролежал 40 дней, почти не набирал вес, врачи в перинатальном нас до сих пор помнят. Говорят, что "таких тяжёлых никогда не забывают". Сейчас, конечно, у него ещё есть проблемы со слухом и со зрением, но он ходит в обычную школу, занимается спортом. Второй внук родился с весом 1100 граммов. Так что мы сами это всё прошли и прочувствовали на себе", – говорит Светлана Махнач.

Вещи для малышей она и другие волонтёры вяжут по особым меркам, которые подсказали в перинатальном центре. Вяжут они не только носочки и жилетки, но и специальные сипап-шапочки, которые дают возможность закрепить трубочки, через которые ребёнку подаётся кислород.

А ещё волонтёры вяжут игрушки-комфортеры, которые из-за вязаных щупалец-спиралек ещё называют осьминожками. Дело в том, что недоношенные дети часто лежат в кювезе в паутине из проводов и катетеров, чтобы малыш не дёргал за них, ему подкладывают вязаную осьминожку. Волонтёры также советуют мамам сначала подержать игрушку у себя. Чтобы та пахла мамой, грудным молоком и успокаивала малыша.

"Игрушка вяжется из стопроцентного хлопка. Её вкладывают в ручки ребёнку, чтобы он не срывал датчики и трубки. Потому что, несмотря на свой малый вес, многие малыши очень подвижные. Например, мой первый внук почти не шевелился, когда лежал в кювезе, а вот второй как жучок по всему этому кувезу умудрялся перемещаться и разворачиваться, датчики выдергивать. Когда принесла ему игрушку, стало поспокойнее", – делится опытом Светлана Михайловна.

Сегодня у недоношенных малышей есть даже свой праздник. День недоношенных детей во всём мире отмечают 17 ноября. В честь недавнего праздника павлодарские волонтёры подарили мамам новорождённых, которых сейчас выхаживают в перинатальном центре, новые вязаные комплекты. Поучаствовалии местные предприниматели. Они передали пелёнки, одеяла и конверты на выписку.

Фото: Рахиля Рыспеккызы