"Недоглядели" - Кульгинов о скандале вокруг стройкомпании G-Park

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Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов прокомментровал скандал вокруг сноса ЖК, которые принадлежат строительной компании G-Park в столице, передаёт BaigeNews.kz.

В кулуарах правительства журналисты поинтересовались у вице-премьера, как компания получала разрешение на строительство, когда тот ещё был акимом города.

"Никто не попустительствовал, надо узнать детали в акимате. Потому что эти детали я вам сейчас сказать не могу. Надо поднять документы. Первое, как я проинформирован, это спор между двумя хозяйствующими субъектами. И произошла накладка, когда специалисты в управлениях выдавали разрешение на инженерные сети, они не доглядели. Вот такая у меня информация. Поэтому накладка произошла. Как акимат нас информировал, сейчас споры разрешены, два субъекта договорились, никто из жителей не пострадал", - сказал Алтай Кульгинов.

Он рассказал, что существует комплекс мер, по которым нужно пройти согласование. Это архитектурно-планировочное задание, разрешение техусловий на инженерные сети. Но по словам экс-акима столицы, разрешение на строительство несколько лет назад отменили, сейчас оно не выдаётся.

"В моем периоде, когда я был акимом и работал в акимате, GPark очень добросовестно работал и вёл себя как социально-ответственный бизнес, помогал многим нуждающимся. Я знаю его только с этой стороны. Там дележки никакой нет. Это спор между двумя хозяйствующими субъектами. Здесь нужно акимату скоординировать эту работу", - заявил вице-премьер.

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