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Недофинансирование МСБ составляет около 42 миллиардов долларов - Токаев Сегодня, 11:23
87

Недофинансирование МСБ составляет около 42 миллиардов долларов - Токаев

Президент Казахстана заявил, что серьезной проблемой для отечественного бизнеса остается нехватка кредитных ресурсов, передает BaigeNews.kz. Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил во время Послания народу. 

"Недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов. При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику. Нацбанк, Агентство по финрегулированию, Правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора. С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость, я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются", - отметил глава государства. 

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#кредиты #послание народу #Токаев
Сегодня, 11:23
87
Журналист

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