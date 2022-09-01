Недофинансирование МСБ составляет около 42 миллиардов долларов - Токаев

Президент Казахстана заявил, что серьезной проблемой для отечественного бизнеса остается нехватка кредитных ресурсов, передает BaigeNews.kz. Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил во время Послания народу.

"Недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов. При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику. Нацбанк, Агентство по финрегулированию, Правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора. С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость, я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются", - отметил глава государства.