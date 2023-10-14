Недофинансирование и дефицит кадров — эксперты Казахстана о состоянии автодорожной отрасли

Состояние автомобильных дорог волнует каждого жителя страны. Дороги являются главными артериями экономики, показателями развития регионов и значительно влияют на качество жизни. До 2029 года в Казахстане необходимо провести реконструкцию более четырёх тысяч километров автомобильных дорог. Наша страна, как отметил Глава государства в нынешнем послании народу, должна стать полноценной транспортно-логистической державой.О состоянии дел в отрасли и возможных путях решения проблем в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказали президент "Ассоциации дорожников Казахстана" Баглан Баймагамбетов и ветеран отрасли Дамир Алимов.

Как корабль назовёшь...

1 сентября 2023 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана" поручил создать министерство транспорта. Эта новость особенно обрадовала тех, кто непосредственно связан с отраслью. Отдельное министерство было недостающим звеном в цепочке решений ключевых проблем данной отрасли и реализации транспортного потенциала страны.

Подобная реформа имела место в далёком 1968 году. Тогда ещё в Казахской ССР было отдельно выделено министерство автомобильных дорог. По словам ветеранов отрасли, ведомство доказало свою эффективность. Именно тогда было построено 80% дорог Казахстана.

В 1991 году было создано министерство транспорта. Начиная с 1994 года у транспортной отрасли не было отдельного министерства, её объединяли с другими сферами и в разные годы у нас существовали министерство транспорта и коммуникаций, министерство транспорта, коммуникаций и туризма, министерство индустрии и инфраструктурного развития, внутри которых вопросами автомобильных дорог занимался один комитет. Естественно, такая размытость отраслей не давала в полной мере ожидаемого результата. О чём красноречиво говорит сегодняшнее состояние казахстанских дорог. Согласно рейтинга Всемирного экономического форума Казахстан занимает 93-е место среди 141 стран мира по показателю качества дорог.

Ветеран-дорожник Дамир Алимов считает, что теперь у нового министерства будет больше возможностей заниматься состоянием дорог.

"Решение своевременное и правильное. Ранее у министерства индустрии и инфраструктурного развития РК было много важных отраслей, которые требовали постоянного внимания, и не всегда была возможность уделить должное внимание автомобильным дорогам. Теперь, судя по количеству образованных комитетов, круг вопросов значительно сузился, и у министерства транспорта будет возможность вплотную заняться вопросами строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования", - предположил Алимов.

С ним согласился и президент "Ассоциации дорожников Казахстана" Баглан Баймагамбетов.

"Министерство было размытое. Министр не знал, на какую отрасль больше уделять внимание: на строительство или дороги. Без дорог экономика ни одной страны не может процветать. Считаю, что создание президентом отраслевого профильного министерства было правильным решением. Министерство теперь может само отвечать за свою отрасль", - отметил он.

Почему дороги в плачевном состоянии?

Ранее в период СССР дороги Казахстана считались вторыми по качеству в Союзе после прибалтийских. В настоящее время, если по основным экономическим показателям наша республика занимает 50-55 места в мире, то по качеству автомобильных дорог только 93. Место в рейтинге, по словам дорожников, влияет на размер транспортной составляющей в конечной стоимости продукции. У нас этот показатель намного выше, чем в развитых странах.

Специалисты выделяют несколько причин неудовлетворительного состояния автомобильных дорог в республике.

Самая, пожалуй, главная причина – несоблюдение требований по качеству при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Эта проблема благодаря контролю со стороны и государства и общественности постепенно находит своё решение путём ужесточения контроля при проектировании и производстве дорожных работ.

Вторая и немаловажная причина - резко континентальный климат нашей страны. Это высокие температуры летом и низкие зимой, резкие перепады температур в течение суток. Циклы попеременного замораживания и оттаивания приводят к разрушению дорог. Низкие зимние температуры способствуют появлению поперечных трещин и других дефектов на дорогах с чёрным покрытием, которые составляют около 87% от дорог общего пользования.

Дамир Алимов рассказывает, что научными и проектными дорожными организациями постонно ведётся работа по уменьшению отрицательного влияния континентального климата.

"К сожалению, полностью этот фактор устранить невозможно и его нужно учитывать при планировании затрат на производство работ по строительству, ремонтам и содержанию автомобильных дорог общего пользования", - советует ветеран-дорожник.

Третья причина, на которую указывают специалисты, - проезд по дорогам большегрузного транспорта с нагрузками больше допустимых. В результате этого на многих участках дорог появляются просадки, колея, на мостовых балках появляются трещины.

"На мой взгляд, необходимо законодательно ужесточать ответственность пользователей автодорог за превышение допустимых нагрузок, с полным возмещением ими нанесённого ущерба", - считает Алимов.

Ещё одна причина плохого состояния автодорог – несоблюдение нормативных сроков между ремонтами дорожной одежды и несвоевременное и в крайне недостаточных объёмах выполнение работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования. Эта причина, по мнению Алимова, является самой основной и частой.

Также Алимов отмечает, что за последние 30 лет выполняемые объёмы работ по капитальному и среднему ремонтам автодорог были в 3-5 раз меньше, чем это требовалось по межремонтным срокам. К примеру, в государственной программе инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2020-2025 годы был запланирован ремонт 27 тысяч километров дорог местного значения. При таких темпах ремонта, как в программе, каждый километр дороги будет ремонтироваться в среднем через 15 лет, вместо положенных 5 лет. То есть, при таком планировании, образно говоря, пользователи дорогами около 5 лет будут ездить по дороге, отвечающей требованиям нормативных документов, а затем в течение более чем 10 лет по разбитым и разрушающимся участкам дорог.

Нужны дорожные факультеты

Есть в списке причин неудовлитворительного состояния дорог и проблема с нехваткой кадров. По словам Баглана Баймагамбетова, отрасли не хватает специалистов. Старые дорожники уже ушли из отрасли на заслуженный отдых, а молодёжь не торопится занимать их места. Баймагамбетов считает, что профессия дорожника потеряла свой былой престиж. Молодёжь не хочет идти в отрасль, потому что постоянно слышит критику в адрес дорожников. Во многих институтах дорожные факультеты стали смежными со строительным. В некоторых – и вовсе позакрывались. Ассоциация дорожников Казахстана бъёт тревогу и добивается возрождения дорожных факультетов.

Ветеран-дорожник Алимов в свою очередь считает, что необходимо готовить дорожников в профессиональных училищах, как это было раньше.

Нет ничего более постоянного, чем временное

Чтобы поставить на рельсы работу нового министерства, ему необходимо получить увеличинный бюджет от правительства и взять под своё управление все дороги страны, считают дорожники.

Баймагамбетов подчеркнул, что недофинансирование очень плохо сказывается на отрасли.

"Министерству транспорта нужны большие бюджетные ассигнования. Тот бюджет, который сегодня правительством выделяется, мизерный. По моим подсчётам, он сейчас удовлетворяет отрасль всего на 40-50%. Нужно больше платных дорог открывать, чтобы за счёт платности пополнять бюджет и содержать дороги. Создание министерства транспорта положительно скажется на мероприятиях по выделению средств. Бюджет надо поднять до необходимого максимума. Если сравнивать с Союзными республиками, такими как Россия, Беларусь, Украина, то у нас в четыре раза ниже расценки на дорожные материалы. У них средств выделяется больше, чем у нас", - сказал в беседе руководитель Ассоциации дорожников.

Крайне недостаточным назвал сегодняшнее финансирование отрасли и Алимов. Это, по его словам, основная причина плохого состояния автодорог. На содержание и текущий ремонт местной сети выделялось в несколько раз меньше потребности, а в некоторых областях 3-5% от потребности по нормативам. Аналогичная картина и по республиканской сети.

"Нормативы на содержание и текущий ремонт дорог составляют и утверждают уполномоченные правительственные органы и они же их не выполняют. В результате этого на значительном протяжении дорог местного значения полностью или на большей части не выполняются работы по заделке выбоин, трещин, колейности, не очищается своевременно снег, не производится отвод воды, не выполняется окос травы, не ремонтируются мосты и трубы, отсутствуют необходимые дорожные знаки", - сказал Алимов.

Средний ремонт за последние 30 лет выполнялся в 3-5 раз меньше, чем это требовалось по межремонтным срокам. Капитальный ремонт выполняется в мизерных объёмах. Пользователям дорог приходится ездить по разбитым дорогам, длительное время ожидающим ремонта.

Ветеран-дорожник советует новому министерству взять под своё управление автомобильные дороги местного значения. Передача местных дорог областным акиматам негативно сказалась на их состоянии, в первую очередь, из-за низкого финансирования, хотя влияние их на экономику страны существенное.

"Если взять влияние состояния всей сети дорог общего пользования на экономику страны за 100% и провести дифференциацию, то доля дорог местного значения составит 64,6%, а доля дорог республиканского значения - 35,4%", - сделал подсчёты Алимов.

Поскольку доля влияния на экономику страны местных дорог практически в 2 раза больше, чем республиканских, а выделяется на их развитие в 2-3 раза меньше денежных средств, кроме этого, на местных дорогах недостаёт профильных специалистов, не проводятся обучающие семинары, необходимо чтобы все дороги общего пользования управлялись и финансировались из одного центрального органа.

"Ранее, так и было. В конце 90-х годов прошлого столетия из-за сложной финансовой ситуации в РК автомобильные дороги местного значения были переданы областным акиматам. Как нам говорили, эта мера временная, с улучшением финансовой ситуации вернёмся к прежней структуре управления автомобильными дорогами общего пользования, но этого до сих пор не произошло. Поэтому, на мой взгляд, с учётом вышеизложенного, все дороги общего пользования должны управляться и финансироваться из одного центрального органа", - поделился своим видением ветеран.

Также дорожники рекомендуют министерству транспорта уделять больше внимания работе подрядных компаний. По словам Баймагамбетова, подрядчики выигрывают тендера на ремонт, строительство, содержание дорог, не имея техники и трудовых ресурсов. Министерство должно требовать выполнения 70% работ подрядными организациями.

Кроме того, дорожники посоветовали новому министерству обратить внимание на проблему технической оснащённости дорожных компаний. В дорожной отрасли не хватает техники. Баймагамбетов советует перенять опыт сферы сельского хозяйства по приобретению техники в лизинг. Это необходимо для того, чтобы дорожные компании зимой и летом могли содержать дороги, нормально работать.

Следует отметить, что до 2025 года долю дорог в нормативном состоянии по республиканской сети планируется довести до 100%, по дорогам местной сети - до 95%. В 2023 году дорожными работами охвачено 11 тысяч километров дорог, в том числе: на дорогах республиканской сети семь тысяч километров, на дорогах местной сети ремонтом будет охвачено четыре тысяч километров.