Застройщиков-аферистов осудили на 7 лет в ЗКО

Благодаря настойчивой позиции государственного обвинителя прокуратуры г.Уральск доказана вина двоих подсудимых в совершении ими мошеннических действий в особо крупном размере, передаёт BaigeNews со ссылкой на прокуратуру ЗКО.

Подсудимые в суде вину не признали, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений с потерпевшими.

Однако суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 6 и 7 лет лишения свободы.

"Так, лжезастройщики использовали обманные схемы, чтобы получить денежные средства от граждан, не имея намерений выполнить свои обязательства. Для достижения преступной цели в социальных сетях, а также на различных интернет-платформах объявлений они размещали информацию с предложением строительства таунхаусов. Создавая видимость предпринимательской деятельности, злоумышленники не имея земельных участков под строительство таунхаусов, получали денежные средства от заказчиков и в последующем внушали доверчивым гражданам чувство уверенности в исполнении договора строительного подряда. Получив денежные средства, застройщики обещали в установленные договором сроки произвести строительство заветного для пострадавших жилья, однако фактически его не исполняли на протяжении длительного времени, продолжая вводить в заблуждение", - говорится в сообщении.

Однако строительство жилья так и не произошло, тем самым 32 потерпевшим причинен ущерб в размере 490 888 000 тенге, который приговором суда в пользу потерпевших взыскан в полном объеме.

К слову, за текущий год в стране увеличился рост случаев недобросовестного поведения застройщиков, которые вводят в заблуждение граждан, обещая выгодные условия при покупке жилья и не выполняя свои обязательства. Такие действия не только нарушают права потребителей, но и наносят серьезный урон экономике.