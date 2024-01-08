Недобросовестного застройщика из Астаны задержали в Москве

В столице расследуют семь уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.

В прокуратуре сообщили, что расследуют семь уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков по 10 многоквартирным жилым комплексам.

"Ход расследования уголовных дел взят на контроль. Орган следствия ориентирован на установление всех причастных к делу лиц и их активов. К семи лицам, в том числе к трём руководителям стройкомпаний применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что при содействии правоохранительных органов Российской Федерации один из основных фигурантов по делу задержан в Москве. Он подозревается в совершении преступления с суммой ущерба – более пяти миллиардов тенге.