Недетские забавы: Как соцсети и компьютерные игры провоцируют суициды
Сегодня, 18:35
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Сегодня, 18:35Сегодня, 18:35
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Несмотря на официальную статистику, показывающую, что суицидов среди детей и подростков в Казахстане становится меньше, каждая новая трагедия шокирует общество. В каком возрасте дети чаще принимают решение покончить с собой и какие способы для этого находят мальчики, а какие девочки? Почему последние сентябрьские факты детских суицидов заставили власти искать причину в виртуальном пространстве: компьютерных играх, социальных сетях и даже интернет-СМИ?
Чем, кроме пропаганды суицида, опасны компьютерные игры? Об этом и многом другом BaigeNews.kz поговорил с экспертами.
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