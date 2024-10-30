Недетские забавы: Как соцсети и компьютерные игры провоцируют суициды

Несмотря на официальную статистику, показывающую, что суицидов среди детей и подростков в Казахстане становится меньше, каждая новая трагедия шокирует общество. В каком возрасте дети чаще принимают решение покончить с собой и какие способы для этого находят мальчики, а какие девочки? Почему последние сентябрьские факты детских суицидов заставили власти искать причину в виртуальном пространстве: компьютерных играх, социальных сетях и даже интернет-СМИ?

Чем, кроме пропаганды суицида, опасны компьютерные игры? Об этом и многом другом BaigeNews.kz поговорил с экспертами.