  • 10 Августа, 13:03
  • BAIGENEWS

Недалеко от границы Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение

Сегодня, 12:24
АВТОР
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pixels Сегодня, 12:24
Сегодня, 12:24
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Фото: pixels

Европейский средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки недалеко от границы Казахстана и Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz.

Сейсмологи зарегистрировал землетярсение магнитудой 4,4 в 10:26 по времени Астаны. Эпицентр располагался в 77 километрах на юго-восток от Тараза и в 13 километрах на юго-запад от кыргызстанского города Талас.

Напомним, 8 августа землетрясение произошло в Каспийском море. Очаг подземных толчков располагался на глубине 66 километров.

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