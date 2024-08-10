Недалеко от границы Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение

Европейский средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки недалеко от границы Казахстана и Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz.

Сейсмологи зарегистрировал землетярсение магнитудой 4,4 в 10:26 по времени Астаны. Эпицентр располагался в 77 километрах на юго-восток от Тараза и в 13 километрах на юго-запад от кыргызстанского города Талас.

Напомним, 8 августа землетрясение произошло в Каспийском море. Очаг подземных толчков располагался на глубине 66 километров.