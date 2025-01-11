Недалеко от Алматы зафиксировано землетрясение
Эпицентр находился в 77 км на северо-восток от мегаполиса.
Сегодня, 18:14
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Сегодня, 18:14Сегодня, 18:14
146Фото: pixels
По информации Казахстанского национального центра данных, землетрясение произошло на территории Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Согласно оперативным данным, 11 января 2025 года в 16:15 по времени Астаны на расстояний примерно 77 км на северо-восток от Алматы произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 43.59 градуса северной широты, 77.80 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=3.8. Энергетический класс K=8.8", — говорится в сообщении.
Сведений об ощутимости нет.
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