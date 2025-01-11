  • 11 Января, 19:02
  • BAIGENEWS

Недалеко от Алматы зафиксировано землетрясение

Эпицентр находился в 77 км на северо-восток от мегаполиса.

Сегодня, 18:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixels Сегодня, 18:14
Сегодня, 18:14
146
Фото: pixels

По информации Казахстанского национального центра данных, землетрясение произошло на территории Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно оперативным данным, 11 января 2025 года в 16:15 по времени Астаны на расстояний примерно 77 км на северо-восток от Алматы произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 43.59 градуса северной широты, 77.80 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=3.8.  Энергетический класс K=8.8", — говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости нет.

Самое читаемое

Наверх