По информации Казахстанского национального центра данных, землетрясение произошло на территории Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно оперативным данным, 11 января 2025 года в 16:15 по времени Астаны на расстояний примерно 77 км на северо-восток от Алматы произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 43.59 градуса северной широты, 77.80 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=3.8. Энергетический класс K=8.8", — говорится в сообщении.