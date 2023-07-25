Нечестные госзакупки почти на 250 млн тенге провели чиновники Мангистау

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Почти на 250 миллионов тенге заключили договоры мангистауские чиновники неконкурентным способом с начала текущего года. И это только по одной услуге. Несмотря на предписания прокуроров, расторгать незаконные соглашения местные госучреждения не торопятся, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Более того, они продолжают нарушать законодательство и заключают договоры напрямую из одного источника, причём с определённой компанией.

По словам специалиста по государственным закупкам Даны Азилхан, уже второй год она наблюдает, как мангистауские госучреждения заключают договоры на услуги цифровизации бухгалтерских процессов из одного источника. Другими словами, неконкурентным способом. Специалист уверена: чиновники региона лоббируют интересы частной компании. Однако на эти нарушения прокуроры и борцы с коррупцией региона отреагировали только в этом году, и лишь после неоднократных жалоб предпринимателей. Незаконные закупки без открытой конкуренции, проведённые в прошлом году, по словам Азилхан, почему-то оставили без внимания.

"Чем определённое ТОО, а именно компания "Qazaqstan-Finance" заинтересовала наши госучреждения, что они предоставляют ей такие привилегии? За два года с этой компанией заключены соглашения почти на 550 миллионов тенге путём прямого заключения договоров из одного источника. Они избегают открытой конкуренции, а незаконные действия продолжаются. В этом году с указанной компанией незаконно заключено еще 259 договоров", - отмечает эксперт.

Специалист по госзакупкам считает, что акимат области и подведомственные ему организации служат интересам этой компании. Иначе, как ещё объяснить такую практику, недоумевает она.

"Все указанные факты ранее уже были проанализированы и подтверждены Департаментом внутреннего аудита Мангистауской области. Прокуратура свидетельствует о противоправности, направила предписание им. Но незаконные договоры так и не расторгают. При этом снованием для расторжения заключенного договора может послужить установление уполномоченным органом факта заключения договора о госзакупках с нарушением законодательства за исключением договоров, по которым обязательства исполнены надлежащим образом", - отмечает Дана Азилхан.

Мы направили несколько запросов в Генеральную прокуратуру и в Антикоррупционную службу. Как сообщили в надзорном органе, подведомственные акимату Мангистауской области учреждения в нарушение требований законодательства о государственных закупках заключили 259 договоров из одного источника с ТОО "Qazaqstan-Finance". Компания обязалась оказать услуги по сопровождению и обслуживанию программного обеспечения на общую сумму более 250 миллионов тенге.

"При этом заказчиками (государственными учреждениями) не соблюдены нормы статьи 41 Закона "О государственных закупках", где указано что, государственные закупки товаров, работ, услуг способом из одного источника путём прямого заключения договора о государственных закупках по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 39 настоящего Закона, осуществляются в исключительных случаях. Когда невозможно приобрести их иными способами", - прокомментировали в прокуратуре Мангистауской области.

Таким образом, констатировали в надзорном органе, чиновниками нарушены принципы добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. Им не были предоставлены равные возможности для участия в процедуре государственных закупок. Прокуроры внесли представление об устранении нарушений. Некоторых виновников уже привлекли к административной ответственности.

"По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора, департаментом должностные лица привлечены к административной ответственности по части 11 статьи 207 Кодекса об административных правонарушениях РК. Администраторам бюджетных программ были направлены письма о необходимости расторжения ранее заключенных договоров. В настоящее время 20 договоров на общую сумму 13 948 500 тенге расторгнуты в одностороннем порядке, по остальным принимаются соответствующие меры", - сообщили в прокуратуре.

О том, кого конкретно из сотрудников госучреждений наказали и какие штрафы наложили на них, в надзорном органе не уточнили. В Антикоррупционной службе Мангистауской области добавили, что помимо административной ответственности, виновников могут привлечь и к дисциплинарной.

"По результатам проверки возбуждено административное производство в отношении 259 ГУ (государственных учреждений) в лице их руководителей по пункту 11 статьи 207 КоАП РК. В настоящее время вопрос по расторжению договоров между ГУ и ТОО "Qazaqstan-Finance" рассматривается в суде, в порядке гражданского производства. Антикоррупционной службой, в порядке ч.4 ст. 179 УПК РК направлено письмо в акимат и ДВГА области о привлечении к административной и дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших нарушения в сфере государственных закупок", - отчитались борцы с коррупцией региона.

Согласно данным сайта Учёт.кз, компания ТОО "Qazaqstan-Finance" создана в 2020 году. С этого же времени она является активным участником портала госзакупок. Всего за это время из бюджета поставщик получил 750 миллионов тенге. В этом году у компании 266 действующих договоров. Большая часть из которых была заключена способом из одного источника. На данный момент с компанией расторгнуто 18 договоров, 3 – по соглашению сторон, а два уже исполнены.

К слову, в закон о госзакупках планируют внести изменения. Перед уходом на каникулы, поправки обсудили парламентарии. На встрече участвовали не только депутаты и разработчики в лице министерства финансов, но и общественники. Как сообщил вице-министр финансов Даурен Кенбеил, закупки из одного источника намерены усовершенствовать. Он признал, что пока такой способ создаёт немало проблем.

"Мы предлагаем совершенствовать закупки из одного источника. Поскольку такой способ остаётся одной из проблемных сфер госзакупок. За последние 2 года мы провели большую работу по сокращению закупок из одного источника. Мы сократили около 10 оснований. Тем самым, мы добились, что по итогам 2022 года доля одного источника сократилась до 25 % в общем объёме закупок. По итогам 2021 года эта цифра была на уровне 39 % в общем объеме закупок. Мы её снизили в 1,5 раза. И дальше будем снижать. Но нужно понимать, что здесь такой тонкий момент в одном источнике, что и показывают нам и пожары, и ЧП, мы должны здесь быть осторожными. Чтобы дать заказчикам в необходимые моменты заключать договоры и покупать те услуги и работы, которые им необходимы", - сообщил вице-министр.

Он добавил, что каждое основание разработчики продолжают детально обсуждать со всеми заинтересованными сторонами. В свою очередь общественник Дидар Смагулов оппонировал представителю Минфина.

"Если говорить о количественном показателе, то это действительно 25 %. Но если посмотреть в деньгах, то это, к сожалению, все 55 % из одного источника. Это 3 триллиона 315 миллиардов тенге у нас было неконкурентных закупок за 2022 год. Это только портал госзакупкок. К сожалению, сколько бы президент не говорил о сокращении неконкурентных закупок, в деньгах сумма даже больше половины", - заключил Дидар Смагулов.

Более детально законопроект депутаты обсудят осенью. Разработчики также предлагают публиковать информацию об аффилированных лицах поставщиков. Кроме того, подрядчиков, которые будут строить гособъекты, хотят обязать публиковать график выполненных работ.