Небывалый переизбыток угля наблюдают в Семее

Жители Абайской области закупили на зиму всего 51% угля от средней потребности на весь отопительный сезон. На угольных хранилищах образовался профицит, а вагоны продолжают везти с месторождения Каражыра новые партии "чёрного золота". Поэтому сотрудники управления энергетики и главы складов просят население поторопиться и запастить топливом, чтобы избежать дефицита в течение зимы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Небывало тёплый октябрь расслабил жителей Семея и лишил сезонного экшена поставщиков и доставщиков угля. В былые годы в начале отопительного сезона на угольных тупиках и складах начинались бои за возможность загрузиться товаром как можно скорее. Очереди занимали с рассвета, а для сохранения порядка и безопасности даже патрулировали полицейские. Причины были разные – от реальной нехватки угля до специально распространяемых слухах о его подорожании. Разумеется, люди старались купить "чёрное золото" по вкусной цене. Как результат, социальные сети взрывались от ежедневных видео с обращениями и жалобами с угольных складов.

В последние два года ситуация кардинально поменялась. Ожидаемое потребление угля населения области на предстоящий отопительный сезон – около 567 тысяч тонн. На сегодня люди приобрели 289 тысяч тонн, это 51%. Хотя минуло уже два осенних месяца. В управлении ЖКХ и энергетики области Абай видят причину такого расслабления в тёплой погоде и расширении сети складов по городу и области. Если два года назад реализацией угля в Семее занималось три железнодорожных тупика, то сейчас – пять.

"Многие люди не покупают весь необходимый объём угля сразу. Например, человеку нужно восемь тонн на зиму, а у него мало денег или нет места для складирования. Тогда он делит партию на два-три раза, часть покупает осенью, а часть – в феврале-марте. Но в этом году темпы всё же низкие. Поэтому, пользуясь случаем, призываю население покупать уголь своевременно с целью исключения ажиотажа в пик отопительного сезона", – призвал главный специалист управления Нур-Гасыр Жиенбаев.

Абайская область греется углём с месторождения Каражыра, что в 130 км к юго-западу от Семея. Уголь развозят по региону по железной дороге. Чем дальше – тем дороже. Так, в городе Курчатов тонна угля с тупика без учёта доставки до потребителя стоит 13 160 тенге за тонну, а на станции Бельагач в Бородулихинском районе – 18 500 тенге за тонну. В Семее – 14 700 тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена в городе выросла на 1000 тенге.

10 железнодорожных тупиков расположены в Аягозском, Жарминском, Бородулихинском районах и городе Курчатов.

Тонна угля с борта месторождения стоит 10 тысяч тенге. Сюда приезжают за углём для предприятий, а также частные извозчики, которые затем перепродают товар с солидной наценкой.

С прошлого года Нурбек Нурбеков руководит угольным складом по Знаменской трассе, а ранее работал на месторождении Каражыра. Такого умиротворённого октября, как в этом году, не припоминает. Предложение оказалось несоизмеримо выше спроса.

Ежесуточно на тупик поступают до 10 вагонов угля общим весом 700 тонн. На данный момент для реализации здесь есть 1,5 тысячи тонн комкового угля марки Д-0300. Его называют потребительским. Самая оживлённая пора здесь наблюдалась во второй и третьей декаде сентября во время первых осенних холодов.

Свежий уголь начали завозить с первого августа. С этого дня и по сегодняшний день здесь реализовали 25 тысяч тонн. За год – около 70 тысяч.

"Каждый день к нам на тупик доставляют до десяти вагонов, это 700 тонн угля ежесуточно. Вот у меня на станции стоит 10 вагонов, не знаю, куда его девать. Переизбыток. В октябре у нас всегда был ажиотаж. Люди грузились, уезжали. А сейчас по 20 машин грузим. Видимо, дело в том, что стало больше конкуренции, открылись склады. Приезжайте, грузитесь, холодов на данный момент пока нет", – зазывает население Нурбек Нурбеков.

А на складе в районе 35-й колонии отгрузка угля идёт полным ходом. Запас топлива на территории – 4200 тонн. Пару лет назад здесь начали продавать коммерческий калиброванный уголь фракции 25-50, сейчас его стоимость – 16 тысяч тенге за тонну.

Сюда ежедневно поступают от 9 до 18 вагонов угля, в день засыпают в борты около трёх тысяч тонн. Пик продаж был также зафиксирован во второй половине сентября.

Несмотря на то, что товар дороже, он всё же пользуется большим спросом. Да и расположение хранилища, вероятно, играет большую роль – ближе к центру.

Здесь сетуют на другую проблему – непредсказуемый рост услуг на транспортировку по железной дороге.

"За этот год стоимость услуг КТЖ поднималась три раза – в январе, апреле и в конце июля. Подорожание составило 22-23%. В прошлом году услуги дорожали четыре раза. Это постоянный непрогнозируемый рост. Мы не знаем, на сколько в очередной раз поднимется цена. Это самая главная сложность. Наши контрагенты зачастую уходят в дебиторскую задолженность и остаются должниками, поскольку не могут заложить в бюджет эти непредвиденные расходы. У них нет дополнительных денег доплатить эту сумму. Или пересмотреть свои бюджеты ближе к концу года", – рассказал коммерческий директор предприятия "ВостокУгольПром" Алмат Арсламбаев.

По данным управления ЖКХ и энергетики, на предстоящий отопительный сезон 2024-2025 годов Абайской области потребуется 1 млн 247 тысяч тонн угля, из них 567 тысяч – населению, 595 тысяч – теплоисточникам и 85 тысяч тонн – для социальных объектов.

На территории котельных Семея сейчас имеется 10-дневный запас угля объёмом 95 тысяч тонн. Отопительный сезон в городе стартовал с 1 октября. Напомним, главное теплоснабжающее предприятие Семея ГКП "Теплокоммунэнерго" находится в реабилитации с ежегодным убытком в 1,4 млрд тенге. Уголь для обогрева более 1500 тысяч многоэтажек и сотен бюджетных и бизнес-объектов покупает государство, выделяя на эти цели субсидии.

Фото: Альбина Халел