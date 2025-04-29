На авиабазе имени Нуркена Абдирова в Караганде продолжаются интенсивные тренировочные полёты в рамках подготовки к предстоящему параду Победы, который состоится 7 мая в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

В небо поднимаются многоцелевые истребители СУ-30СМ, учебно-боевые самолёты Л-39 и многоцелевые Л-410.

Экипажи отрабатывают взлёт, посадку и элементы высшего пилотажа, включая сложнейшие фигуры, требующие максимальной точности и слаженности действий.

Все усилия направлены на то, чтобы на параде лётчики продемонстрировали мощь, техническое совершенство Военно-воздушных сил и высокий профессионализм.

"Для нас парад Победы – это не просто демонстрация авиационной техники. Это дань памяти павшим героям, уважения к ветеранам войны и Вооруженных сил. Мы стремимся к тому, чтобы зрители в этот день испытали чувство гордости за нашу страну и армию", – подчеркнул лётчик-штурман войсковой части 50185 Нурболат Молдабек.

По данным командования авиационной базы, подготовка осуществляется в строгом соответствии с утверждённым планом. Все элементы полётной программы отрабатываются до автоматизма.

В воздушной части парада будут задействованы несколько десятков летательных аппаратов – от лёгких учебных до тяжёлых боевых самолётов. К участию в показательных полётах допущены наиболее подготовленные лётчики, прошедшие строгий отбор и специализированную подготовку.

Парад Победы пройдёт в три этапа – торжественное прохождение строевых подразделений, демонстрация военной техники, завершит его масштабное авиашоу.