Ярко и зрелищно заверлился парад, посвящённый 80-летию Великой Победы в Астане. Авиация окрасила небо в цвета государственного флага, передаёт BaigeNews.kz.

Торжественный пролет самолётов стал яркой финальной точкой праздничного шествия.

Напомним, День защитника Отечества в Казахстане посвятили 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В Астане состоялся грандиозный военный парад. Площадь Независимости у монумента "Қазақ елі" стала центром торжеств, объединивших тысячи военнослужащих, ветеранов, гостей столицы и зрителей со всей страны.

Праздничное шествие началось с выноса Государственного флага и легендарного Знамени Победы — копии того самого флага, который казахстанец Рахимжан Кошкарбаев вместе с Григорием Булатовым водрузил над Рейхстагом в апреле 1945 года. Этот символ стал напоминанием о мужестве и бессмертном подвиге наших соотечественников.

Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Мереке Кучекбаев. По площади прошли боевые расчёты, были продемонстрированы современные образцы техники, от танков до беспилотников. В небе над столицей пролетели десятки боевых и транспортных самолётов и вертолётов. Особое внимание зрителей привлекли исторические реконструкции боёв времён Второй мировой и минута молчания в память о павших.

"Великая Победа — это не просто историческая дата. Это наша общая гордость, урок мужества и символ единства народа", — подчеркнул в своём выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев. Он поблагодарил ветеранов за их подвиг и выразил признательность всем, кто отдал жизнь за мирное будущее.

Парад транслировался в прямом эфире по всей стране — на телеэкранах, в интернете и на городских LED-экранах. Тысячи казахстанцев стали свидетелями торжественного шествия, не выходя из дома.

Отметим, в годы войны на фронт ушли свыше 1,2 миллиона казахстанцев — почти каждый четвёртый житель республики. Казахстан внёс огромный вклад в Победу, обеспечивая фронт боеприпасами и провизией — девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца.

В торжествах принял участие и высокопоставленный зарубежный гость — Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, находящийся с визитом в Казахстане.

Сегодняшний парад стал не только дани уважения прошлому, но и символом силы, сплочённости и преемственности поколений.