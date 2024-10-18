Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в семи городах Казахстана

Казгидромет сообщил, что 18 октября 2024 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия в виде загрязнения воздуха в городах Петропавловск, Павлодар, Караганда, Темиртау, Алматы, Астана, а также ночью в Костанае, передаёт BaigeNews.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, востоке и юго-востоке Казахстана пройдут осадки: на западе в виде дождя, на востоке и юго-востоке страны в виде смешанных осадков (дождь, снег). Днем на западе страны прогнозируются сильные дожди.

На остальной территории РК под влиянием отрога антициклона погода будет без осадков. По стране ночью и утром ожидаются туманы, на западе, юге и востоке – усиление ветра, на юге – с пыльной бурей. На востоке и юго-востоке республики – гололед.

Ночью в Алматинской области и в области Жетісу ожидаются заморозки, в Туркестанской и Жамбылской областях сохранится холодная погода.