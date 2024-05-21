Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в нескольких городах Казахстана

Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия 21 мая в четырёх городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"21 мая 2024 года в городах Актобе, Актау, Атырау и Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха", - говорится в сообщении.

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).