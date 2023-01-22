Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана

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По прогнозам "Казгидромета", 22 января неблагоприятные метеоусловия сложатся в восьми городах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что погодные условия в Костанае, Караганде, Жезказгане,Темиртау, Балхаше, Актобе, Астане и Алматы будут способствовать накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества воздуха в этих населённых пунктах.

При этом, в остальных городах Казахстана в этот день метеоусловия будут благоприятными.

Напомним, одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации: ветер, осадки, влажность, температура воздуха.

Ранее синоптики "Казгидромета" объявили штормовое предупреждение в Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской, Жамбылской областях и области Жетысу.